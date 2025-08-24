ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 24 серпня 2025 року: Овнам — захист і інтуїція, Близнятам — рух уперед

24 серпня — день, коли варто звернутися до внутрішніх ресурсів і подивитись на світ новим поглядом. Руни вказують, що це час для захисту, чутливості до сигналів і незначних поступових рухів уперед.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — древні символи сили, захисту та руху. Сьогодні вони спонукають діяти стримано, але впевнено. Прислухайтесь до інтуїції, використовуйте внутрішню опору — і крок за кроком просувайтеся до мети.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків Зодіаку

Овен — руна Альґіз
Символ захисту і духовного підґрунтя. Ваш внутрішній щит сильний — довіртеся інтуїції, вона вкаже шлях.

Телець — руна Ейваз
Руна партнерства, поступового руху й довіри. Важливі зміни настають через співпрацю і взаємопідтримку.

Близнята — руна Йера
Символизує завершення циклів та отримання результатів за попередні зусилля.

Рак — руна Уруз
Спрямована на відновлення, силу та внутрішній контроль. Сьогодні вам доступні нові ресурси для руху уперед.

Лев — руна Кеназ
Подарує ясність і творчий імпульс. Відкривайте нові ідеї під час діалогу або занять творчістю.

Діва — руна Пертро
Несе енергію таємниць і непередбачуваних можливостей. Не виключайте випадковість — вона може стати поштовхом.

Терези — руна Ансуз
Комунікація, натхнення і мудрість як проміжні ключі для щасливого результату. Висловлюйте свої думки — можливо, саме вони підкажуть шлях.

Скорпіон — руна Беркана
Внутрішня оновленість, родина, зростання. Вдалий час для турботи про домашні справи і особистісного розвитку.

Стрілець — руна Соулу
Внутрішне світло і сила на піку. Сьогодні ви маєте змогу випромінювати впевненість і натхнення.

Козоріг — руна Іса
Символ паузи, ясності і глибокого переосмислення. Пауза — це не застій, а можливість зібрати сили для нового старту.

Водолій — руна Дагаз
Поворотний момент — ви стоїте на порозі нової перспективи. Пізнання зміни, що відкривають новий день.

Риби — руна Ейваз
Трансформація, витривалість, внутрішня структура. Це день, коли ваше коріння стає опорою для руху вперед.

24 серпня 2025 року — день делікатного руху вперед через захист, інтуїцію і партнерство. Руни радять зберігати внутрішню ясність, будувати довіру і не боятися тих, яких прогрес огортає ніжно, але напевне.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

