Рунічний гороскоп на 24 серпня 2025 року: Овнам — захист і інтуїція, Близнятам — рух уперед
24 серпня — день, коли варто звернутися до внутрішніх ресурсів і подивитись на світ новим поглядом. Руни вказують, що це час для захисту, чутливості до сигналів і незначних поступових рухів уперед.
Руни — древні символи сили, захисту та руху. Сьогодні вони спонукають діяти стримано, але впевнено. Прислухайтесь до інтуїції, використовуйте внутрішню опору — і крок за кроком просувайтеся до мети.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для знаків Зодіаку
Овен — руна Альґіз
Символ захисту і духовного підґрунтя. Ваш внутрішній щит сильний — довіртеся інтуїції, вона вкаже шлях.
Телець — руна Ейваз
Руна партнерства, поступового руху й довіри. Важливі зміни настають через співпрацю і взаємопідтримку.
Близнята — руна Йера
Символизує завершення циклів та отримання результатів за попередні зусилля.
Рак — руна Уруз
Спрямована на відновлення, силу та внутрішній контроль. Сьогодні вам доступні нові ресурси для руху уперед.
Лев — руна Кеназ
Подарує ясність і творчий імпульс. Відкривайте нові ідеї під час діалогу або занять творчістю.
Діва — руна Пертро
Несе енергію таємниць і непередбачуваних можливостей. Не виключайте випадковість — вона може стати поштовхом.
Терези — руна Ансуз
Комунікація, натхнення і мудрість як проміжні ключі для щасливого результату. Висловлюйте свої думки — можливо, саме вони підкажуть шлях.
Скорпіон — руна Беркана
Внутрішня оновленість, родина, зростання. Вдалий час для турботи про домашні справи і особистісного розвитку.
Стрілець — руна Соулу
Внутрішне світло і сила на піку. Сьогодні ви маєте змогу випромінювати впевненість і натхнення.
Козоріг — руна Іса
Символ паузи, ясності і глибокого переосмислення. Пауза — це не застій, а можливість зібрати сили для нового старту.
Водолій — руна Дагаз
Поворотний момент — ви стоїте на порозі нової перспективи. Пізнання зміни, що відкривають новий день.
Риби — руна Ейваз
Трансформація, витривалість, внутрішня структура. Це день, коли ваше коріння стає опорою для руху вперед.
24 серпня 2025 року — день делікатного руху вперед через захист, інтуїцію і партнерство. Руни радять зберігати внутрішню ясність, будувати довіру і не боятися тих, яких прогрес огортає ніжно, але напевне.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
