Рунічний гороскоп на 24 серпня 2025 року: Овнам — захист і інтуїція, Близнятам — рух уперед

Руни — древні символи сили, захисту та руху. Сьогодні вони спонукають діяти стримано, але впевнено. Прислухайтесь до інтуїції, використовуйте внутрішню опору — і крок за кроком просувайтеся до мети.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків Зодіаку

Овен — руна Альґіз

Символ захисту і духовного підґрунтя. Ваш внутрішній щит сильний — довіртеся інтуїції, вона вкаже шлях.

Телець — руна Ейваз

Руна партнерства, поступового руху й довіри. Важливі зміни настають через співпрацю і взаємопідтримку.

Близнята — руна Йера

Символизує завершення циклів та отримання результатів за попередні зусилля.

Рак — руна Уруз

Спрямована на відновлення, силу та внутрішній контроль. Сьогодні вам доступні нові ресурси для руху уперед.

Лев — руна Кеназ

Подарує ясність і творчий імпульс. Відкривайте нові ідеї під час діалогу або занять творчістю.

Діва — руна Пертро

Несе енергію таємниць і непередбачуваних можливостей. Не виключайте випадковість — вона може стати поштовхом.

Терези — руна Ансуз

Комунікація, натхнення і мудрість як проміжні ключі для щасливого результату. Висловлюйте свої думки — можливо, саме вони підкажуть шлях.

Скорпіон — руна Беркана

Внутрішня оновленість, родина, зростання. Вдалий час для турботи про домашні справи і особистісного розвитку.

Стрілець — руна Соулу

Внутрішне світло і сила на піку. Сьогодні ви маєте змогу випромінювати впевненість і натхнення.

Козоріг — руна Іса

Символ паузи, ясності і глибокого переосмислення. Пауза — це не застій, а можливість зібрати сили для нового старту.

Водолій — руна Дагаз

Поворотний момент — ви стоїте на порозі нової перспективи. Пізнання зміни, що відкривають новий день.

Риби — руна Ейваз

Трансформація, витривалість, внутрішня структура. Це день, коли ваше коріння стає опорою для руху вперед.

24 серпня 2025 року — день делікатного руху вперед через захист, інтуїцію і партнерство. Руни радять зберігати внутрішню ясність, будувати довіру і не боятися тих, яких прогрес огортає ніжно, але напевне.

