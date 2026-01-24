Рунічний гороскоп на 24 січня 2025 року: Овнам — швидке рішення, Козорогам — контроль ситуації

Руни / © ТСН

Реклама

24 січня — день, коли важливо діяти зібрано та не розпорошувати сили. Руничні символи радять тримати фокус на головному й не витрачати ресурс на другорядне.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 24 січня 2025 року

Овен — руна Хагалаз

Швидке рішення після різкої зміни. День може принести несподівану подію, яка змусить діяти одразу й без відкладань.

Телець — руна Йєра

Результат і підсумок. Ви побачите, що працює, а що час завершувати, щоб рухатися далі без зайвого вантажу.

Реклама

Близнята — руна Ансуз

Важлива інформація. Розмова або повідомлення можуть визначити ваші наступні кроки — не ігноруйте деталі.

Рак — руна Беркана

Турбота і відновлення. День сприяє спокійному темпу, підтримці близьких і поверненню до внутрішнього балансу.

Лев — руна Соулу

Впевненість і вплив. Ви будете переконливими, якщо не занижуватимете планку та говоритимете прямо.

Діва — руна Кеназ

Контроль деталей. День підходить для перевірок, документів і наведення порядку в дрібницях.

Реклама

Терези — руна Гебо

Домовленість і баланс. Компроміс або партнерська підтримка допоможуть вирішити питання без конфліктів.

Скорпіон — руна Альґіз

Захист меж. Варто тримати дистанцію з тими, хто тисне, і не відкривати всі плани одразу.

Стрілець — руна Райдо

Рух і корекція планів. Можливі поїздки або зміна графіка, яка виявиться вигідною.

Козоріг — руна Турисаз

Контроль ситуації. День вимагатиме тверезого підходу: краще зупинитися й оцінити ризики перед діями.

Реклама

Водолій — руна Дагаз

Поворот у планах. Ви можете швидко змінити тактику та знайти інший шлях, який працює ефективніше.

Риби — руна Лагуз

Спокійний ритм. Краще не форсувати події та діяти у власному темпі.

Руни цього дня підкреслюють значення дисципліни та чітких рішень. Сьогодні корисно діяти практично, вчасно реагувати на зміни й зберігати контроль над ситуацією.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.