Рунічний гороскоп на 24 вересня 2025 року: Левам — енергія, Рибам — несподіванки

24 вересня стане днем активних дій і нових відкриттів. Леви отримають потужний приплив енергії, а Риби зіткнуться з несподіванками, які можуть відкрити нові шляхи.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня наголошують на силі, ясності та потребі в уважності. Хтось відчує гармонію, а хтось — отримає шанс змінити напрямок у важливій справі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Час проявити рішучість і відстоювати власну позицію.

  • Телець — руна Йера
    Ваші старання починають приносити плоди. Сприятливий день для підсумків.

  • Близнята — руна Вуньйо
    Радість і гармонія супроводжуватимуть у справах. Гарний день для спілкування.

  • Рак — руна Ейваз
    Витримка й терпіння допоможуть пройти випробування.

  • Лев — руна Соулу
    Сила та енергія сьогодні з вами. Час для рішучих кроків.

  • Діва — руна Кеназ
    Ясність і нові ідеї принесуть вам натхнення.

  • Терези — руна Гебо
    Взаємність у стосунках і підтримка допоможуть у справах.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Проявіть обережність. Варто уникати ризикованих кроків.

  • Стрілець — руна Райдо
    Подорожі чи зміни у планах будуть на користь.

  • Козоріг — руна Інгуз
    Час для нового початку. Ваші ідеї отримають розвиток.

  • Водолій — руна Ансуз
    Важливі слова чи новини принесуть цінну підказку.

  • Риби — руна Пердро
    Несподіванка може відкрити перед вами новий шанс.

24 вересня 2025 року руни радять: дійте сміливо, зберігайте терпіння та уважно ставтеся до знаків долі. Цей день поєднує силу, підтримку й нові можливості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
