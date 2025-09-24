Рунічний гороскоп на 24 вересня 2025 року: Левам — енергія, Рибам — несподіванки

Руни / © ТСН

Руни цього дня наголошують на силі, ясності та потребі в уважності. Хтось відчує гармонію, а хтось — отримає шанс змінити напрямок у важливій справі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Час проявити рішучість і відстоювати власну позицію.

Телець — руна Йера

Ваші старання починають приносити плоди. Сприятливий день для підсумків.

Близнята — руна Вуньйо

Радість і гармонія супроводжуватимуть у справах. Гарний день для спілкування.

Рак — руна Ейваз

Витримка й терпіння допоможуть пройти випробування.

Лев — руна Соулу

Сила та енергія сьогодні з вами. Час для рішучих кроків.

Діва — руна Кеназ

Ясність і нові ідеї принесуть вам натхнення.

Терези — руна Гебо

Взаємність у стосунках і підтримка допоможуть у справах.

Скорпіон — руна Турисаз

Проявіть обережність. Варто уникати ризикованих кроків.

Стрілець — руна Райдо

Подорожі чи зміни у планах будуть на користь.

Козоріг — руна Інгуз

Час для нового початку. Ваші ідеї отримають розвиток.

Водолій — руна Ансуз

Важливі слова чи новини принесуть цінну підказку.

Риби — руна Пердро

Несподіванка може відкрити перед вами новий шанс.

24 вересня 2025 року руни радять: дійте сміливо, зберігайте терпіння та уважно ставтеся до знаків долі. Цей день поєднує силу, підтримку й нові можливості.

