Рунічний гороскоп на 24 вересня 2025 року: Левам — енергія, Рибам — несподіванки
24 вересня стане днем активних дій і нових відкриттів. Леви отримають потужний приплив енергії, а Риби зіткнуться з несподіванками, які можуть відкрити нові шляхи.
Руни цього дня наголошують на силі, ясності та потребі в уважності. Хтось відчує гармонію, а хтось — отримає шанс змінити напрямок у важливій справі.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
Час проявити рішучість і відстоювати власну позицію.
Телець — руна Йера
Ваші старання починають приносити плоди. Сприятливий день для підсумків.
Близнята — руна Вуньйо
Радість і гармонія супроводжуватимуть у справах. Гарний день для спілкування.
Рак — руна Ейваз
Витримка й терпіння допоможуть пройти випробування.
Лев — руна Соулу
Сила та енергія сьогодні з вами. Час для рішучих кроків.
Діва — руна Кеназ
Ясність і нові ідеї принесуть вам натхнення.
Терези — руна Гебо
Взаємність у стосунках і підтримка допоможуть у справах.
Скорпіон — руна Турисаз
Проявіть обережність. Варто уникати ризикованих кроків.
Стрілець — руна Райдо
Подорожі чи зміни у планах будуть на користь.
Козоріг — руна Інгуз
Час для нового початку. Ваші ідеї отримають розвиток.
Водолій — руна Ансуз
Важливі слова чи новини принесуть цінну підказку.
Риби — руна Пердро
Несподіванка може відкрити перед вами новий шанс.
24 вересня 2025 року руни радять: дійте сміливо, зберігайте терпіння та уважно ставтеся до знаків долі. Цей день поєднує силу, підтримку й нові можливості.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
