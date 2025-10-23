Рунічний гороскоп на 24 жовтня 2025 року: Терезам — ясність, Водоліям — новий напрямок

Руни / © ТСН

Реклама

Руни цього дня підказують: найкращий результат приходить тоді, коли прислухаєшся до себе і не поспішаєш. Важливо діяти усвідомлено, замість того, щоб реагувати імпульсивно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

Внутрішня сила активізується. День підходить для ініціатив.

Телець — руна Йера

Події складаються послідовно. Вірте темпу, у якому все відбувається.

Близнята — руна Ансуз

Спілкування або підказка від іншої людини допоможе ухвалити рішення.

Рак — руна Беркана

М’яке відновлення. Добре присвятити час собі чи дому.

Лев — руна Тейваз

Важливо зберігати чесність із собою. Сміливість допоможе просунутись.

Діва — руна Інгуз

Завершення одного етапу відкриває шлях до нового задуму.

Терези — руна Кеназ

Ясність і розуміння приходять саме тоді, коли вони найбільше потрібні.

Скорпіон — руна Іса

Пауза необхідна. Ситуація потребує більше спостереження, ніж дії.

Стрілець — руна Райдо

М’який рух уперед. Навіть невеликий крок має значення.

Козоріг — руна Одал

Спирайтеся на власний досвід — він сьогодні найкращий порадник.

Водолій — руна Перто

Розкривається нове бачення. Інтуїтивний вибір приведе в правильне річище.

Риби — руна Лагуз

Вода дня — інтуїція. Довіряйте внутрішньому відчуттю ритму.

24 жовтня 2025 року руни наголошують: тиша всередині відкриває кращі відповіді, ніж поспіх зовні. Це день внутрішнього налаштування, м’якого руху й поступового прояснення шляху.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.