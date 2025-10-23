- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 24 жовтня 2025 року: Терезам — ясність, Водоліям — новий напрямок
24 жовтня приносить оновлене розуміння ситуацій та легший рух уперед. Терези отримають ясність у важливих рішеннях, а Водолії — побачать новий напрямок, який допоможе рухатися впевненіше.
Руни цього дня підказують: найкращий результат приходить тоді, коли прислухаєшся до себе і не поспішаєш. Важливо діяти усвідомлено, замість того, щоб реагувати імпульсивно.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
Внутрішня сила активізується. День підходить для ініціатив.
Телець — руна Йера
Події складаються послідовно. Вірте темпу, у якому все відбувається.
Близнята — руна Ансуз
Спілкування або підказка від іншої людини допоможе ухвалити рішення.
Рак — руна Беркана
М’яке відновлення. Добре присвятити час собі чи дому.
Лев — руна Тейваз
Важливо зберігати чесність із собою. Сміливість допоможе просунутись.
Діва — руна Інгуз
Завершення одного етапу відкриває шлях до нового задуму.
Терези — руна Кеназ
Ясність і розуміння приходять саме тоді, коли вони найбільше потрібні.
Скорпіон — руна Іса
Пауза необхідна. Ситуація потребує більше спостереження, ніж дії.
Стрілець — руна Райдо
М’який рух уперед. Навіть невеликий крок має значення.
Козоріг — руна Одал
Спирайтеся на власний досвід — він сьогодні найкращий порадник.
Водолій — руна Перто
Розкривається нове бачення. Інтуїтивний вибір приведе в правильне річище.
Риби — руна Лагуз
Вода дня — інтуїція. Довіряйте внутрішньому відчуттю ритму.
24 жовтня 2025 року руни наголошують: тиша всередині відкриває кращі відповіді, ніж поспіх зовні. Це день внутрішнього налаштування, м’якого руху й поступового прояснення шляху.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
