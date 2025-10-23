ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 24 жовтня 2025 року: Терезам — ясність, Водоліям — новий напрямок

24 жовтня приносить оновлене розуміння ситуацій та легший рух уперед. Терези отримають ясність у важливих рішеннях, а Водолії — побачать новий напрямок, який допоможе рухатися впевненіше.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують: найкращий результат приходить тоді, коли прислухаєшся до себе і не поспішаєш. Важливо діяти усвідомлено, замість того, щоб реагувати імпульсивно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    Внутрішня сила активізується. День підходить для ініціатив.

  • Телець — руна Йера
    Події складаються послідовно. Вірте темпу, у якому все відбувається.

  • Близнята — руна Ансуз
    Спілкування або підказка від іншої людини допоможе ухвалити рішення.

  • Рак — руна Беркана
    М’яке відновлення. Добре присвятити час собі чи дому.

  • Лев — руна Тейваз
    Важливо зберігати чесність із собою. Сміливість допоможе просунутись.

  • Діва — руна Інгуз
    Завершення одного етапу відкриває шлях до нового задуму.

  • Терези — руна Кеназ
    Ясність і розуміння приходять саме тоді, коли вони найбільше потрібні.

  • Скорпіон — руна Іса
    Пауза необхідна. Ситуація потребує більше спостереження, ніж дії.

  • Стрілець — руна Райдо
    М’який рух уперед. Навіть невеликий крок має значення.

  • Козоріг — руна Одал
    Спирайтеся на власний досвід — він сьогодні найкращий порадник.

  • Водолій — руна Перто
    Розкривається нове бачення. Інтуїтивний вибір приведе в правильне річище.

  • Риби — руна Лагуз
    Вода дня — інтуїція. Довіряйте внутрішньому відчуттю ритму.

24 жовтня 2025 року руни наголошують: тиша всередині відкриває кращі відповіді, ніж поспіх зовні. Це день внутрішнього налаштування, м’якого руху й поступового прояснення шляху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
599
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie