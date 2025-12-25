Рунічний гороскоп на 25 грудня 2025 року: Овнам — оновлення, Терезам — гармонія, Рибам — внутрішній спокій

Руни / © ТСН

25 грудня — день, коли руни радять зосередитися на внутрішньому стані та теплих зв’язках із близькими. Це час м’якого оновлення, прийняття й простих радощів без зайвих очікувань.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 25 грудня

Овен — руна Дагаз

Перехід і зміна внутрішнього стану. День може принести відчуття полегшення або нове бачення ситуації. Добрий момент для символічного завершення старого етапу.

Телець — руна Отал

Дім, традиції та стабільність. День сприяє родинному спілкуванню, побутовим справам і зміцненню відчуття опори.

Близнята — руна Ейваз

Рух через взаємодію. Зустрічі, розмови й спільні дії наповнять день змістом. Важливо бути відкритими до контактів.

Рак — руна Беркана

Турбота й м’яке відновлення. День підходить для теплих емоцій, піклування про близьких і створення затишку.

Лев — руна Соулу

Внутрішній підйом і бажання проявитися. Ви можете стати центром уваги або надихнути інших власним прикладом.

Діва — руна Ейваз

Зібраність і внутрішня стійкість. День сприяє спокійному осмисленню подій і прийняттю довгострокових рішень.

Терези — руна Вуньо

Радість і гармонія. Можливі приємні новини, тепле спілкування або моменти щирого задоволення від простих речей.

Скорпіон — руна Альгіз

Захист і підтримка. День підказує бути уважними до знаків і не ігнорувати внутрішні відчуття щодо безпеки.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміна ритму. Навіть символічна дорога або невелика подорож може принести нові враження.

Козоріг — руна Наутіз

Потреба в обмеженні. Варто зменшити навантаження й не вимагати від себе надмірного. День для простоти.

Водолій — руна Ансуз

Слова мають значення. День сприяє щирим розмовам, привітанням і важливим повідомленням.

Риби — руна Лагуз

Спокійний внутрішній ритм. День краще прожити без планування, дозволивши подіям текти природно.

Руни 25 грудня нагадують: справжнє відновлення приходить через спокій, щирість і увагу до себе та інших. Сьогодні варто дозволити собі перепочинок і наповнитися тим, що має особисту цінність.

