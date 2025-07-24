ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
3 хв

Рунічний гороскоп на 25 липня 2025 року: Овнам — гармонія у стосунках, а Козорогам — посилення інтуїції

Руни 25 липня підказують: краще довіряти відчуттям, ніж логіці — день вимагає внутрішньої рівноваги та делікатних рішень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

Руни — це давні символи, які використовувалися не лише для письма, а й для передбачення майбутнього, самопізнання та орієнтації в щоденному житті. 25 липня — день під енергетикою опозиції Сонця до Плутона, що викликає внутрішню напруженість і потребу в глибинних змінах. Руни на цей день допомагають побачити, що саме варто переглянути, а де — знайти підтримку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Руна дня: «Гебо» — союз, гармонія, дарунок
Сьогодні варто зосередитися на взаємодії з іншими. Гармонійна комунікація принесе більше, ніж боротьба за правоту. Будьте відкриті до компромісів — саме там ваша сила.

Телець (21 квітня — 20 травня)

Руна дня: «Райдо» — шлях, подорож, рішення
Цей день вимагає динаміки, навіть якщо йдеться про зміну внутрішнього маршруту. Пересуньте фокус зі звичного на щось нове: зміна середовища або думки допоможе розширити перспективу.

Близнята (21 травня — 21 червня)

Руна дня: «Дагаз» — перехід, просвітлення
Очікуйте моменту осяяння — те, що здавалося туманним, може раптом прояснитися. Використайте це для ухвалення рішень або для зміни ставлення до подій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Руна дня: «Манназ» — підтримка, розуміння, людяність
День сприятливий для спільних дій. Звертайтеся до колег, друзів, родичів — зараз важливо відчувати себе частиною живого оточення. Ви отримаєте те, що даєте іншим.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна дня: «Кеназ» — світло, натхнення, творчість
Ідеї сьогодні можуть бути несподіваними, але дуже цінними. Не відкидайте навіть найнезвичніше — у темряві саме іскорка стає початком великого вогню.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна дня: «Ансуз» — слово, інтуїція, знак
Прислухайтеся до тонких сигналів — випадкова фраза чи повідомлення може нести важливу інформацію. Ви можете почути відповідь на запитання, яке давно хвилює.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна дня: «Ейваз» — стабільність, внутрішня витримка
Не поспішайте змінювати все навколо — зараз важливо зберегти рівновагу попри можливі зовнішні коливання. День для опори на внутрішній стрижень.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна дня: «Соулу» — сила, воля, реалізація
Ваша енергія сьогодні, як промінь сонця: чітка, пряма, потужна. Використайте її для дій, які потребують впевненості. Не втрачайте фокус.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна дня: «Лагуз» — інтуїція, гнучкість, потік
Краще не плисти проти течії. Спробуйте підлаштуватися під ритми оточення — і результат буде кращим, ніж ви очікували. Уникайте жорстких рішень.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна дня: «Альгиз» — захист, інтуїція, оберіг
Ідеальний момент, щоб встановити особисті межі. Якщо відчуваєте напруженість — це сигнал, що хтось їх порушив. Слухайте інстинкт самозбереження.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна дня: «Гагалаз» — очищення, зміни, злам
Можлива тимчасова криза або внутрішнє потрясіння. Це не кінець, а трансформація. Дайте собі дозвіл не контролювати все.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна дня: «Беркана» — м’якість, турбота, зцілення
Сьогодні корисно піклуватися — як про себе, так і про інших. Це день душевного тепла, сповільнення і внутрішнього відновлення.

День пройде під знаком внутрішньої чутливості, гнучкості та чесності перед собою. Не тисніть на події — руни вказують: справжня сила сьогодні не в контролі, а в довірі до процесу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie