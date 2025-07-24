Руни / © ТСН.ua

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Руни — це давні символи, які використовувалися не лише для письма, а й для передбачення майбутнього, самопізнання та орієнтації в щоденному житті. 25 липня — день під енергетикою опозиції Сонця до Плутона, що викликає внутрішню напруженість і потребу в глибинних змінах. Руни на цей день допомагають побачити, що саме варто переглянути, а де — знайти підтримку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Руна дня: «Гебо» — союз, гармонія, дарунок

Сьогодні варто зосередитися на взаємодії з іншими. Гармонійна комунікація принесе більше, ніж боротьба за правоту. Будьте відкриті до компромісів — саме там ваша сила.

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Телець (21 квітня — 20 травня)

Руна дня: «Райдо» — шлях, подорож, рішення

Цей день вимагає динаміки, навіть якщо йдеться про зміну внутрішнього маршруту. Пересуньте фокус зі звичного на щось нове: зміна середовища або думки допоможе розширити перспективу.

Близнята (21 травня — 21 червня)

Руна дня: «Дагаз» — перехід, просвітлення

Очікуйте моменту осяяння — те, що здавалося туманним, може раптом прояснитися. Використайте це для ухвалення рішень або для зміни ставлення до подій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Руна дня: «Манназ» — підтримка, розуміння, людяність

День сприятливий для спільних дій. Звертайтеся до колег, друзів, родичів — зараз важливо відчувати себе частиною живого оточення. Ви отримаєте те, що даєте іншим.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна дня: «Кеназ» — світло, натхнення, творчість

Ідеї сьогодні можуть бути несподіваними, але дуже цінними. Не відкидайте навіть найнезвичніше — у темряві саме іскорка стає початком великого вогню.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна дня: «Ансуз» — слово, інтуїція, знак

Прислухайтеся до тонких сигналів — випадкова фраза чи повідомлення може нести важливу інформацію. Ви можете почути відповідь на запитання, яке давно хвилює.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна дня: «Ейваз» — стабільність, внутрішня витримка

Не поспішайте змінювати все навколо — зараз важливо зберегти рівновагу попри можливі зовнішні коливання. День для опори на внутрішній стрижень.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна дня: «Соулу» — сила, воля, реалізація

Ваша енергія сьогодні, як промінь сонця: чітка, пряма, потужна. Використайте її для дій, які потребують впевненості. Не втрачайте фокус.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна дня: «Лагуз» — інтуїція, гнучкість, потік

Краще не плисти проти течії. Спробуйте підлаштуватися під ритми оточення — і результат буде кращим, ніж ви очікували. Уникайте жорстких рішень.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна дня: «Альгиз» — захист, інтуїція, оберіг

Ідеальний момент, щоб встановити особисті межі. Якщо відчуваєте напруженість — це сигнал, що хтось їх порушив. Слухайте інстинкт самозбереження.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна дня: «Гагалаз» — очищення, зміни, злам

Можлива тимчасова криза або внутрішнє потрясіння. Це не кінець, а трансформація. Дайте собі дозвіл не контролювати все.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна дня: «Беркана» — м’якість, турбота, зцілення

Сьогодні корисно піклуватися — як про себе, так і про інших. Це день душевного тепла, сповільнення і внутрішнього відновлення.

День пройде під знаком внутрішньої чутливості, гнучкості та чесності перед собою. Не тисніть на події — руни вказують: справжня сила сьогодні не в контролі, а в довірі до процесу.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.