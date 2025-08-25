Рунічний гороскоп на 25 серпня 2025 року: Левам — підтримка для росту, Рибам — прозорі рішення

Руни / © pixabay.com

Руни несуть у собі архетипи енергій для повсякденного життя. 25 серпня вони підкреслюють теми оновлення, внутрішньої підтримки й ясності. Кожному знаку пропонується руна, що допоможе знайти ключ до щоденних задач із прозорістю й гармонією.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп за знаками зодіаку

Овен — руна Беркано

Символізує зростання, оновлення та підтримку. Сьогодні варто створити живильне середовище для власних проєктів та ідей — вони можуть прорости.

Телець — руна Дагаз

День для прозрінь: «новий день» формує нові рішення. Зараз чудовий момент для переходу на інший рівень.

Близнята — руна Уруз

Ваша сила і стійкість сьогодні на висоті. Це найкращий час для наполегливих кроків і зосередження на результаті.

Рак — руна Ансуз

Сьогодні слова мають значення. Важливі повідомлення можуть з’явитися несподівано — прислухайтеся уважно.

Лев — руна Йера

Результати справ стають зрозумілими. Це час завершити справу, аби почати нове із чистого аркуша.

Діва — руна Ейваз

Ваш внутрішній стержень сьогодні — надійний та захищений. Відчуйте гармонію зі світом всередині.

Терези — руна Рейдо (Raidho)

Ритм та рух у гармонії допоможуть зробити крок уперед. Дійте обдумано і впевнено.

Скорпіон — руна Кеназ

Натхнення сьогодні дуже близько. Вам легко знайти слова або образи для внутрішнього вираження.

Стрілець — руна Феху

Добробут може стати не лише матеріальним. Сьогодні складовою внутрішнього ресурсу може бути гармонія.

Козоріг — руна Лагуз

Довіртеся відчуттям: вода і потік — сьогодні ваші союзники. Эмоційна гнучкість — ключ до ясності.

Водолій — руна Іса

Момент зупинки дає ясність. Нехай пауза стане новим стартом, а не просто контрольною віхою.

Риби — руна Даґаз

День для прозорих рішень і нових напрямків. Ось-ось настав перелом — не пропустіть його.

25 серпня 2025 року — день поступового, але свідомого зростання. Рунам сьогодні важливо знайти баланс між паузою та рухом, підтримкою та оновленням. Використайте цей день, щоб закласти стійке підґрунтя для наступних кроків.

