Рунічний гороскоп на 25 січня 2026 року: Терезам — сильна підтримка, Рибам — спокійний вихід із напруги

25 січня руни вказують на день, коли варто зменшити темп і навести лад у думках та справах. Події можуть підштовхнути до перегляду планів, відмови від зайвого та обережного завершення того, що виснажує. Найкраще спрацюють терпіння, правильні слова і вміння берегти власний ресурс.

25 січня — день, коли важливо не поспішати. Руничні символи радять берегти ресурс, відмовлятися від зайвого та робити ставку на підтримку й здорові межі.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 25 січня 2026 року

Овен — руна Уруз

Повернення сили. День підходить для активних кроків, якщо ви не витрачаєте енергію на дрібні конфлікти.

Телець — руна Феху

Користь і фінанси. Варто зосередитися на практичних рішеннях, покупках і наведенні порядку в ресурсах.

Близнята — руна Манназ

Важлива роль людей. Порада, підтримка або розмова з потрібною людиною допоможуть ухвалити правильне рішення.

Рак — руна Інгваз

Накопичення ресурсу. День сприяє відновленню та підготовці до нового етапу без поспіху.

Лев — руна Соулу

Впевненість і вплив. Ви зможете підтримати інших і самі відчути підйом, якщо діятимете без сумнівів.

Діва — руна Іса

Пауза і спокій. Краще не форсувати події — сьогодні важливо зберегти рівний темп.

Терези — руна Гебо

Сильна підтримка. День сприяє партнерським рішенням, компромісу та відновленню рівноваги у стосунках.

Скорпіон — руна Альґіз

Захист меж. Варто тримати дистанцію з тими, хто тисне, і не розкривати всі плани одразу.

Стрілець — руна Райдо

Рух і корекція планів. Можливі поїздки або зміна маршруту, яка дасть практичну користь.

Козоріг — руна Отал

Опора на стабільне. День підходить для домашніх справ, планування і рішень із довгим ефектом.

Водолій — руна Дагаз

Поворот у планах. Ви можете швидко змінити підхід і знайти більш ефективний варіант.

Риби — руна Лагуз

Спокійний вихід із напруги. Найкраще спрацює м’яка тактика: без різких кроків і без зайвого тиску.

Руни цього дня підкреслюють значення спокою та взаємодії з людьми. Сьогодні корисно завершувати виснажливе, не втягуватися в конфлікти й рухатися вперед у комфортному темпі.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

