- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 25 січня 2026 року: Терезам — сильна підтримка, Рибам — спокійний вихід із напруги
25 січня руни вказують на день, коли варто зменшити темп і навести лад у думках та справах. Події можуть підштовхнути до перегляду планів, відмови від зайвого та обережного завершення того, що виснажує. Найкраще спрацюють терпіння, правильні слова і вміння берегти власний ресурс.
25 січня — день, коли важливо не поспішати. Руничні символи радять берегти ресурс, відмовлятися від зайвого та робити ставку на підтримку й здорові межі.
Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 25 січня 2026 року
Овен — руна Уруз
Повернення сили. День підходить для активних кроків, якщо ви не витрачаєте енергію на дрібні конфлікти.
Телець — руна Феху
Користь і фінанси. Варто зосередитися на практичних рішеннях, покупках і наведенні порядку в ресурсах.
Близнята — руна Манназ
Важлива роль людей. Порада, підтримка або розмова з потрібною людиною допоможуть ухвалити правильне рішення.
Рак — руна Інгваз
Накопичення ресурсу. День сприяє відновленню та підготовці до нового етапу без поспіху.
Лев — руна Соулу
Впевненість і вплив. Ви зможете підтримати інших і самі відчути підйом, якщо діятимете без сумнівів.
Діва — руна Іса
Пауза і спокій. Краще не форсувати події — сьогодні важливо зберегти рівний темп.
Терези — руна Гебо
Сильна підтримка. День сприяє партнерським рішенням, компромісу та відновленню рівноваги у стосунках.
Скорпіон — руна Альґіз
Захист меж. Варто тримати дистанцію з тими, хто тисне, і не розкривати всі плани одразу.
Стрілець — руна Райдо
Рух і корекція планів. Можливі поїздки або зміна маршруту, яка дасть практичну користь.
Козоріг — руна Отал
Опора на стабільне. День підходить для домашніх справ, планування і рішень із довгим ефектом.
Водолій — руна Дагаз
Поворот у планах. Ви можете швидко змінити підхід і знайти більш ефективний варіант.
Риби — руна Лагуз
Спокійний вихід із напруги. Найкраще спрацює м’яка тактика: без різких кроків і без зайвого тиску.
Руни цього дня підкреслюють значення спокою та взаємодії з людьми. Сьогодні корисно завершувати виснажливе, не втягуватися в конфлікти й рухатися вперед у комфортному темпі.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.