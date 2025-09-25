ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 25 вересня 2025 року: Дівам — ясність, Стрільцям — рух уперед

25 вересня стане днем відкриттів та рішучих кроків. Діви отримають ясність у важливих питаннях, а Стрільці — натхнення для руху вперед

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня підкреслюють потребу в гармонії, стійкості й готовності до нового. Важливо слухати інтуїцію та використовувати енергію дня з користю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    Ясність і сила допоможуть вам знайти правильне рішення.

  • Телець — руна Йера
    Настав час оцінити результати своєї праці.

  • Близнята — руна Вуньйо
    Гармонія у спілкуванні стане джерелом радості.

  • Рак — руна Ейваз
    Витримка й стійкість допоможуть подолати складнощі.

  • Лев — руна Феху
    Зверніть увагу на ресурси. Використовуйте їх з розумом.

  • Діва — руна Кеназ
    Ясність і нові ідеї принесуть вам натхнення.

  • Терези — руна Гебо
    Партнерство й взаємність будуть у центрі уваги.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Обережність убереже від конфліктів.

  • Стрілець — руна Райдо
    Час для подорожей чи нового руху у справах.

  • Козоріг — руна Інгуз
    День для закладання нового фундаменту.

  • Водолій — руна Ансуз
    Важливі новини чи слова стануть підказкою.

  • Риби — руна Пердро
    Несподіванка відкриє нові можливості.

25 вересня 2025 року руни радять: шукайте ясність у думках, проявляйте терпіння й дійте рішуче там, де це справді важливо. Це день нових ідей і руху вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

