Рунічний гороскоп на 25 вересня 2025 року: Дівам — ясність, Стрільцям — рух уперед
25 вересня стане днем відкриттів та рішучих кроків. Діви отримають ясність у важливих питаннях, а Стрільці — натхнення для руху вперед
Руни цього дня підкреслюють потребу в гармонії, стійкості й готовності до нового. Важливо слухати інтуїцію та використовувати енергію дня з користю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
Ясність і сила допоможуть вам знайти правильне рішення.
Телець — руна Йера
Настав час оцінити результати своєї праці.
Близнята — руна Вуньйо
Гармонія у спілкуванні стане джерелом радості.
Рак — руна Ейваз
Витримка й стійкість допоможуть подолати складнощі.
Лев — руна Феху
Зверніть увагу на ресурси. Використовуйте їх з розумом.
Діва — руна Кеназ
Ясність і нові ідеї принесуть вам натхнення.
Терези — руна Гебо
Партнерство й взаємність будуть у центрі уваги.
Скорпіон — руна Турисаз
Обережність убереже від конфліктів.
Стрілець — руна Райдо
Час для подорожей чи нового руху у справах.
Козоріг — руна Інгуз
День для закладання нового фундаменту.
Водолій — руна Ансуз
Важливі новини чи слова стануть підказкою.
Риби — руна Пердро
Несподіванка відкриє нові можливості.
25 вересня 2025 року руни радять: шукайте ясність у думках, проявляйте терпіння й дійте рішуче там, де це справді важливо. Це день нових ідей і руху вперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
