Рунічний гороскоп на 25 вересня 2025 року: Дівам — ясність, Стрільцям — рух уперед

Руни цього дня підкреслюють потребу в гармонії, стійкості й готовності до нового. Важливо слухати інтуїцію та використовувати енергію дня з користю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

Ясність і сила допоможуть вам знайти правильне рішення.

Телець — руна Йера

Настав час оцінити результати своєї праці.

Близнята — руна Вуньйо

Гармонія у спілкуванні стане джерелом радості.

Рак — руна Ейваз

Витримка й стійкість допоможуть подолати складнощі.

Лев — руна Феху

Зверніть увагу на ресурси. Використовуйте їх з розумом.

Діва — руна Кеназ

Ясність і нові ідеї принесуть вам натхнення.

Терези — руна Гебо

Партнерство й взаємність будуть у центрі уваги.

Скорпіон — руна Турисаз

Обережність убереже від конфліктів.

Стрілець — руна Райдо

Час для подорожей чи нового руху у справах.

Козоріг — руна Інгуз

День для закладання нового фундаменту.

Водолій — руна Ансуз

Важливі новини чи слова стануть підказкою.

Риби — руна Пердро

Несподіванка відкриє нові можливості.

25 вересня 2025 року руни радять: шукайте ясність у думках, проявляйте терпіння й дійте рішуче там, де це справді важливо. Це день нових ідей і руху вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

