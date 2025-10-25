- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 25 жовтня 2025 року: Близнятам — нові підказки, Козорогам — стабільність
25 жовтня принесе більше усвідомленості та можливість побачити приховані нюанси. Близнята отримають важливий сигнал або підказку, а Козороги — відчуття стабільності та впевненості.
Руни цього дня радять прислухатися до дрібних деталей — саме вони стануть ключем до правильних рішень. Це день поступового руху вперед, без форсування та напруги.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
Чесність і сміливість допоможуть утвердитися у вашому виборі.
Телець — руна Іса
Час сповільнитися. Не поспішайте — пауза зараз корисніша за дію.
Близнята — руна Ансуз
Новина, розмова або знак відкриють нове розуміння ситуації.
Рак — руна Беркана
Турбота про себе або рідних принесе внутрішній спокій.
Лев — руна Соулу
День внутрішньої сили та прояснення. Хороший момент для ініціатив.
Діва — руна Інгуз
Завершуйте те, що потребує логічного підсумку, — місце для нового вже готується.
Терези — руна Гебо
Взаємодія з іншими допоможе швидше просунутись у запланованому.
Скорпіон — руна Турисаз
Спершу подумайте — потім дійте. Самоконтроль сьогодні ключовий.
Стрілець — руна Райдо
Маленький рух у потрібний бік — це вже прогрес.
Козоріг — руна Одал
Внутрішнє відчуття ґрунту під ногами додає спокою і ясності.
Водолій — руна Кеназ
З’являється розуміння наступного кроку. Ідея стане провідником.
Риби — руна Лагуз
Найкраща стратегія — слідувати інтуїтивному ритму, не підганяючи події.
25 жовтня 2025 року — день уважності та внутрішнього налаштування. Руни підказують: час робити не великі стрибки, а точні й усвідомлені кроки.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.