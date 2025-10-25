ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 25 жовтня 2025 року: Близнятам — нові підказки, Козорогам — стабільність

25 жовтня принесе більше усвідомленості та можливість побачити приховані нюанси. Близнята отримають важливий сигнал або підказку, а Козороги — відчуття стабільності та впевненості.

Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня радять прислухатися до дрібних деталей — саме вони стануть ключем до правильних рішень. Це день поступового руху вперед, без форсування та напруги.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Чесність і сміливість допоможуть утвердитися у вашому виборі.

  • Телець — руна Іса
    Час сповільнитися. Не поспішайте — пауза зараз корисніша за дію.

  • Близнята — руна Ансуз
    Новина, розмова або знак відкриють нове розуміння ситуації.

  • Рак — руна Беркана
    Турбота про себе або рідних принесе внутрішній спокій.

  • Лев — руна Соулу
    День внутрішньої сили та прояснення. Хороший момент для ініціатив.

  • Діва — руна Інгуз
    Завершуйте те, що потребує логічного підсумку, — місце для нового вже готується.

  • Терези — руна Гебо
    Взаємодія з іншими допоможе швидше просунутись у запланованому.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Спершу подумайте — потім дійте. Самоконтроль сьогодні ключовий.

  • Стрілець — руна Райдо
    Маленький рух у потрібний бік — це вже прогрес.

  • Козоріг — руна Одал
    Внутрішнє відчуття ґрунту під ногами додає спокою і ясності.

  • Водолій — руна Кеназ
    З’являється розуміння наступного кроку. Ідея стане провідником.

  • Риби — руна Лагуз
    Найкраща стратегія — слідувати інтуїтивному ритму, не підганяючи події.

25 жовтня 2025 року — день уважності та внутрішнього налаштування. Руни підказують: час робити не великі стрибки, а точні й усвідомлені кроки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

