Рунічний гороскоп на 25 жовтня 2025 року: Близнятам — нові підказки, Козорогам — стабільність

Руни цього дня радять прислухатися до дрібних деталей — саме вони стануть ключем до правильних рішень. Це день поступового руху вперед, без форсування та напруги.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Чесність і сміливість допоможуть утвердитися у вашому виборі.

Телець — руна Іса

Час сповільнитися. Не поспішайте — пауза зараз корисніша за дію.

Близнята — руна Ансуз

Новина, розмова або знак відкриють нове розуміння ситуації.

Рак — руна Беркана

Турбота про себе або рідних принесе внутрішній спокій.

Лев — руна Соулу

День внутрішньої сили та прояснення. Хороший момент для ініціатив.

Діва — руна Інгуз

Завершуйте те, що потребує логічного підсумку, — місце для нового вже готується.

Терези — руна Гебо

Взаємодія з іншими допоможе швидше просунутись у запланованому.

Скорпіон — руна Турисаз

Спершу подумайте — потім дійте. Самоконтроль сьогодні ключовий.

Стрілець — руна Райдо

Маленький рух у потрібний бік — це вже прогрес.

Козоріг — руна Одал

Внутрішнє відчуття ґрунту під ногами додає спокою і ясності.

Водолій — руна Кеназ

З’являється розуміння наступного кроку. Ідея стане провідником.

Риби — руна Лагуз

Найкраща стратегія — слідувати інтуїтивному ритму, не підганяючи події.

25 жовтня 2025 року — день уважності та внутрішнього налаштування. Руни підказують: час робити не великі стрибки, а точні й усвідомлені кроки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

