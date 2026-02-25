Рунічний гороскоп на 26 лютого 2026 року: Скорпіонам — несподіваний поворот, Тельцям — грошовий шанс

Руни / © ТСН

Кінець лютого поступово підводить до підсумків і важливих кроків. Рунічні символи цього дня говорять про необхідність діяти обережно, але впевнено. Це гарний момент для фінансових рішень, перегляду домовленостей і завершення складних питань. Ситуації можуть розвиватися швидше, ніж очікується.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 26 лютого 2026 року

Овен — руна Тейваз

Рішучість допоможе відстояти свою позицію.

Телець — руна Феху

Грошовий шанс або вигідна можливість можуть з’явитися несподівано.

Близнята — руна Ансуз

Важлива новина вплине на подальші кроки.

Рак — руна Беркана

Краще не перевантажувати себе і зберігати спокій.

Лев — руна Соулу

Ініціатива принесе результат і підтримку.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути втрат.

Терези — руна Гебо

Домовленість або підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Хагалаз

Несподіваний поворот може змінити плани, але відкриє новий варіант.

Стрілець — руна Райдо

Зміна маршруту або новий напрям можуть бути доречними.

Козоріг — руна Отал

Практичність і досвід допоможуть зміцнити позиції.

Водолій — руна Дагаз

Новий погляд дозволить знайти інше рішення.

Риби — руна Лагуз

Спокійна стратегія буде ефективнішою за різкі кроки.

Руни цього дня радять не ігнорувати можливості та діяти продумано. Саме зважені рішення принесуть користь.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.