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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
3 хв

Рунічний гороскоп на 26 липня 2025 року: Ракам — оновлення від інтуїції, Водоліям — зміцнення внутрішнього кордону

Руни 26 липня вказують: зосередженість і внутрішня стабільність стають ключем до гармонії — день для балансу й інтуїтивної чуйності.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

Руни — древні символи сили та мудрості, що традиційно використовувалися для порад і духовного розуміння. 26 липня несе енергію спокою й внутрішньої сили: Лу́на переходить у спокійну фазу після активності попередніх днів, і зараз важливо підтримати свій внутрішній центр. Руни підкажуть, де сьогодні потрібно тримати межі, а де — дозволити собі м’якість.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Ейваз” — витримка, внутрішня сила
Ваша сила сьогодні — у стриманості. Не поспішайте, будьте гнучкими — і зможете зберегти контроль навіть у непростій ситуації.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Соулу” — ясність, ціль, енергія
Час для світлих рішень. Не сумнівайтесь у власних намірах — сьогодні можна зробити один точний крок, який змінить багато.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Гебо” — партнерство, баланс
Усі важливі події пройдуть краще, якщо ви відкриті до обміну — не лише словами, а й енергією. Це день довіри й співпраці.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Беркана” — турбота, зцілення, початок
Сприятливий день для домашніх справ, глибокого спокою та відновлення. Дозвольте собі м’якість і повільність.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Тейваз” — цілеспрямованість, воля
Сьогодні важливо визначити, чого ви хочете — і не розпорошуватись. Один вектор, одна мета — тоді буде результат.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Райдо” — шлях, структура, зміна
Цей день відкриває шлях до чогось нового. Добре плануйте пересування, робочі справи та маршрути — день динамічний.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Дагаз” — трансформація, світанок
Ваше сприйняття сьогодні здатне змінити ситуацію. Подивіться на звичне під новим кутом — і побачите рішення.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, руйнація старого
Можливі несподівані повороти. Не чиніть опір — те, що завершується, вже віджило. Звільніть місце для нової сили.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Ансуз” — слово, повідомлення
Зверніть увагу на те, що чуєте або читаєте. В інформаційному полі — відповідь на питання, яке давно у вас на думці.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Йера” — цикл, результат, стабільність
Ваші зусилля дали перші паростки. Не прискорюйте — довіряйте природному ходу речей. День для фіксації досягнень.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Альгиз” — захист, інтуїція
Тримайте внутрішню опору й не дозволяйте зайвому проникати у вашу енергетичну сферу. Захист — не ізоляція, а мудра межа.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Лагуз” — інтуїція, чутливість
День сприятливий для емоційної роботи, творчості або спокійного самозаглиблення. Довіряйте відчуттям — логіка сьогодні другорядна.

Цей день — не про великі вчинки, а про точність і чуйність. Руни вказують: внутрішній компас працює безпомилково, якщо довіритись йому. Залишайтесь уважними, дійте спокійно — і 26 липня відкриє нові перспективи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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