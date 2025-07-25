Рунічний гороскоп на 26 липня 2025 року: Ракам — оновлення від інтуїції, Водоліям — зміцнення внутрішнього кордону

Руни / © ТСН.ua

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Руни — древні символи сили та мудрості, що традиційно використовувалися для порад і духовного розуміння. 26 липня несе енергію спокою й внутрішньої сили: Лу́на переходить у спокійну фазу після активності попередніх днів, і зараз важливо підтримати свій внутрішній центр. Руни підкажуть, де сьогодні потрібно тримати межі, а де — дозволити собі м’якість.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Ейваз” — витримка, внутрішня сила

Ваша сила сьогодні — у стриманості. Не поспішайте, будьте гнучкими — і зможете зберегти контроль навіть у непростій ситуації.

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Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Соулу” — ясність, ціль, енергія

Час для світлих рішень. Не сумнівайтесь у власних намірах — сьогодні можна зробити один точний крок, який змінить багато.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Гебо” — партнерство, баланс

Усі важливі події пройдуть краще, якщо ви відкриті до обміну — не лише словами, а й енергією. Це день довіри й співпраці.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Беркана” — турбота, зцілення, початок

Сприятливий день для домашніх справ, глибокого спокою та відновлення. Дозвольте собі м’якість і повільність.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Тейваз” — цілеспрямованість, воля

Сьогодні важливо визначити, чого ви хочете — і не розпорошуватись. Один вектор, одна мета — тоді буде результат.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Райдо” — шлях, структура, зміна

Цей день відкриває шлях до чогось нового. Добре плануйте пересування, робочі справи та маршрути — день динамічний.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Дагаз” — трансформація, світанок

Ваше сприйняття сьогодні здатне змінити ситуацію. Подивіться на звичне під новим кутом — і побачите рішення.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, руйнація старого

Можливі несподівані повороти. Не чиніть опір — те, що завершується, вже віджило. Звільніть місце для нової сили.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Ансуз” — слово, повідомлення

Зверніть увагу на те, що чуєте або читаєте. В інформаційному полі — відповідь на питання, яке давно у вас на думці.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Йера” — цикл, результат, стабільність

Ваші зусилля дали перші паростки. Не прискорюйте — довіряйте природному ходу речей. День для фіксації досягнень.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Альгиз” — захист, інтуїція

Тримайте внутрішню опору й не дозволяйте зайвому проникати у вашу енергетичну сферу. Захист — не ізоляція, а мудра межа.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Лагуз” — інтуїція, чутливість

День сприятливий для емоційної роботи, творчості або спокійного самозаглиблення. Довіряйте відчуттям — логіка сьогодні другорядна.

Цей день — не про великі вчинки, а про точність і чуйність. Руни вказують: внутрішній компас працює безпомилково, якщо довіритись йому. Залишайтесь уважними, дійте спокійно — і 26 липня відкриє нові перспективи.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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