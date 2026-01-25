ТСН у соціальних мережах

Астрологія
3
2 хв

Рунічний гороскоп на 26 січня – 1 лютого 2026 року: Близнятам — важлива домовленість, Козорогам — фінансовий контроль

Тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року руни описують як період, коли потрібно діяти зібрано та практично. На перший план виходять гроші, відповідальність, робочі питання й уміння тримати межі. Це час, коли краще робити менше, але якісно — і не витрачати ресурс на те, що не дає результату.

Руни

Руни / © Pexels

Кінець січня 2026 року — це час, коли потрібно збирати себе докупи й працювати на результат. Рунічні символи радять не витрачати сили на хаотичні рішення, а тримати курс на стабільність і користь.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 26 січня – 1 лютого 2026 року

Овен — руна Тейваз

Тиждень рішучості. Вам доведеться відстоювати свою позицію й діяти прямо, особливо там, де результат залежить від дисципліни.

Телець — руна Феху

Фокус на ресурсах. Період сприятливий для фінансового порядку, вигідних рішень і підсилення стабільності.

Близнята — руна Ансуз

Важлива домовленість. Розмова або повідомлення цього тижня можуть визначити ваші наступні кроки — варто говорити по суті.

Рак — руна Беркана

Відновлення і турбота. Гарний час для сімейних справ, емоційної підтримки й спокійного темпу.

Лев — руна Соулу

Впевненість і вплив. Ви будете переконливими, якщо не занижуватимете планку та триматимете фокус на головному.

Діва — руна Кеназ

Контроль деталей. Період підходить для документів, перевірок і наведення ладу в робочих процесах.

Терези — руна Гебо

Партнерство і баланс. Найкраще спрацюють компроміси, співпраця та чесні домовленості.

Скорпіон — руна Альґіз

Захист меж. Тиждень підкаже, де варто тримати дистанцію й не впускати зайвих у свої плани.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміна маршруту. Можливі поїздки або корекція планів, яка дасть практичну користь.

Козоріг — руна Наутиз

Фінансовий контроль і дисципліна. Період вимагатиме обмежень: краще зосередитися на головному й не розпорошувати ресурс.

Водолій — руна Дагаз

Поворот у планах. Може з’явитися новий варіант, який змінить вашу тактику та відкриє інший шлях.

Риби — руна Лагуз

Спокійний темп. Краще не форсувати події й діяти м’яко, без тиску на себе.

Руни тижня 26 січня – 1 лютого 2026 року підкреслюють важливість дисципліни, фінансового порядку та правильних домовленостей. Якщо ви збережете межі й діятимете послідовно — тиждень дасть відчутний результат.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

