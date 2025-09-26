Рунічний гороскоп на 26 вересня 2025 року: Ракам — інтуїція, Козорогам — сила волі

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують: важливо зберігати спокій, бути уважними до деталей і діяти розважливо. Для когось цей день стане моментом прозріння, а для інших — перевіркою на витримку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Сміливо дійте й відстоюйте свої принципи. Ваша рішучість принесе результат.

Телець — руна Йера

Настав час зібрати плоди своєї праці. Вдалий день для підбиття підсумків.

Близнята — руна Вуньйо

Радість і гармонія допоможуть відновити енергію.

Рак — руна Лагуз

Довіртесь своїй інтуїції — вона сьогодні особливо точна.

Лев — руна Кеназ

Нові ідеї та натхнення відкриють перед вами шлях уперед.

Діва — руна Гебо

Співпраця та взаємна підтримка принесуть користь.

Терези — руна Соулу

Енергія та світло допоможуть прийняти правильне рішення.

Скорпіон — руна Турисаз

Проявіть обережність. Не варто діяти імпульсивно.

Стрілець — руна Райдо

День підходить для поїздок, зустрічей та нових ідей.

Козоріг — руна Ейваз

Сила волі й стійкість допоможуть подолати будь-які труднощі.

Водолій — руна Інгуз

Нові початки можливі саме зараз. Посійте ідеї, які згодом проростуть.

Риби — руна Пердро

Несподіванка може стати для вас знаком долі. Будьте уважні.

26 вересня 2025 року руни нагадують: зберігайте витримку, слухайте інтуїцію й дійте з упевненістю. Це день, коли внутрішній спокій і сила волі ведуть до результатів.

