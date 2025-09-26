- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 26 вересня 2025 року: Ракам — інтуїція, Козорогам — сила волі
26 вересня — день, коли варто довіряти внутрішнім відчуттям і проявляти силу характеру. Раки знайдуть відповіді завдяки інтуїції, а Козороги зможуть утримати контроль над ситуацією.
Руни цього дня підказують: важливо зберігати спокій, бути уважними до деталей і діяти розважливо. Для когось цей день стане моментом прозріння, а для інших — перевіркою на витримку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
Сміливо дійте й відстоюйте свої принципи. Ваша рішучість принесе результат.
Телець — руна Йера
Настав час зібрати плоди своєї праці. Вдалий день для підбиття підсумків.
Близнята — руна Вуньйо
Радість і гармонія допоможуть відновити енергію.
Рак — руна Лагуз
Довіртесь своїй інтуїції — вона сьогодні особливо точна.
Лев — руна Кеназ
Нові ідеї та натхнення відкриють перед вами шлях уперед.
Діва — руна Гебо
Співпраця та взаємна підтримка принесуть користь.
Терези — руна Соулу
Енергія та світло допоможуть прийняти правильне рішення.
Скорпіон — руна Турисаз
Проявіть обережність. Не варто діяти імпульсивно.
Стрілець — руна Райдо
День підходить для поїздок, зустрічей та нових ідей.
Козоріг — руна Ейваз
Сила волі й стійкість допоможуть подолати будь-які труднощі.
Водолій — руна Інгуз
Нові початки можливі саме зараз. Посійте ідеї, які згодом проростуть.
Риби — руна Пердро
Несподіванка може стати для вас знаком долі. Будьте уважні.
26 вересня 2025 року руни нагадують: зберігайте витримку, слухайте інтуїцію й дійте з упевненістю. Це день, коли внутрішній спокій і сила волі ведуть до результатів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
