ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 26 вересня 2025 року: Ракам — інтуїція, Козорогам — сила волі

26 вересня — день, коли варто довіряти внутрішнім відчуттям і проявляти силу характеру. Раки знайдуть відповіді завдяки інтуїції, а Козороги зможуть утримати контроль над ситуацією.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня підказують: важливо зберігати спокій, бути уважними до деталей і діяти розважливо. Для когось цей день стане моментом прозріння, а для інших — перевіркою на витримку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Сміливо дійте й відстоюйте свої принципи. Ваша рішучість принесе результат.

  • Телець — руна Йера
    Настав час зібрати плоди своєї праці. Вдалий день для підбиття підсумків.

  • Близнята — руна Вуньйо
    Радість і гармонія допоможуть відновити енергію.

  • Рак — руна Лагуз
    Довіртесь своїй інтуїції — вона сьогодні особливо точна.

  • Лев — руна Кеназ
    Нові ідеї та натхнення відкриють перед вами шлях уперед.

  • Діва — руна Гебо
    Співпраця та взаємна підтримка принесуть користь.

  • Терези — руна Соулу
    Енергія та світло допоможуть прийняти правильне рішення.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Проявіть обережність. Не варто діяти імпульсивно.

  • Стрілець — руна Райдо
    День підходить для поїздок, зустрічей та нових ідей.

  • Козоріг — руна Ейваз
    Сила волі й стійкість допоможуть подолати будь-які труднощі.

  • Водолій — руна Інгуз
    Нові початки можливі саме зараз. Посійте ідеї, які згодом проростуть.

  • Риби — руна Пердро
    Несподіванка може стати для вас знаком долі. Будьте уважні.

26 вересня 2025 року руни нагадують: зберігайте витримку, слухайте інтуїцію й дійте з упевненістю. Це день, коли внутрішній спокій і сила волі ведуть до результатів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie