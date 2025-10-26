ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 26 жовтня 2025 року: Ракам — оновлення, Стрільцям — дія

26 жовтня відкриває день тихих, але важливих змін. Раки відчують оновлення внутрішнього стану, а Стрільці — поштовх до активності та конкретних дій.

Олена Кузьмич
Руни / © ТСН

Руни підказують, що саме зараз варто прислухатися до стану всередині, а не поспішати реагувати на зовнішнє. День сприятливий для переосмислення, перезавантаження та плавного руху до нового етапу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    Енергія дня допомагає зробити помітний крок уперед.

  • Телець — руна Іса
    Пауза корисна. Події ще не готові до активної фази розвитку.

  • Близнята — руна Ансуз
    Прислухайтесь до інформації — може проявитись несподівана підказка.

  • Рак — руна Беркана
    Відчутне внутрішнє оновлення. Гарний день для турботи про себе.

  • Лев — руна Тейваз
    Не вагайтесь — дія принесе результат, якщо вона чесна і чітка.

  • Діва — руна Інгуз
    Підходять до завершення старі процеси. На порозі новий етап.

  • Терези — руна Гебо
    Співпраця і партнерство сьогодні важливіші за самостійний рух.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Слідкуйте за реакціями. Не поспішайте відповідати — спершу відчуйте.

  • Стрілець — руна Райдо
    Час рухатися вперед. Малий, але усвідомлений крок = прогрес.

  • Козоріг — руна Одал
    Відчуття опори та захищеності допоможе зберігати рівновагу.

  • Водолій — руна Кеназ
    Ясність з’явиться після внутрішнього налаштування, а не через поспіх.

  • Риби — руна Лагуз
    Інтуїція сьогодні точна — довіртеся тому, що відчуваєте.

26 жовтня 2025 року — день м’якого переходу і внутрішньої роботи. Руни радять спиратися на відчуття, а не на поспіх — саме таке налаштування призведе до правильних рішень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

