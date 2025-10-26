Рунічний гороскоп на 26 жовтня 2025 року: Ракам — оновлення, Стрільцям — дія

Руни / © ТСН

Руни підказують, що саме зараз варто прислухатися до стану всередині, а не поспішати реагувати на зовнішнє. День сприятливий для переосмислення, перезавантаження та плавного руху до нового етапу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

Енергія дня допомагає зробити помітний крок уперед.

Телець — руна Іса

Пауза корисна. Події ще не готові до активної фази розвитку.

Близнята — руна Ансуз

Прислухайтесь до інформації — може проявитись несподівана підказка.

Рак — руна Беркана

Відчутне внутрішнє оновлення. Гарний день для турботи про себе.

Лев — руна Тейваз

Не вагайтесь — дія принесе результат, якщо вона чесна і чітка.

Діва — руна Інгуз

Підходять до завершення старі процеси. На порозі новий етап.

Терези — руна Гебо

Співпраця і партнерство сьогодні важливіші за самостійний рух.

Скорпіон — руна Турисаз

Слідкуйте за реакціями. Не поспішайте відповідати — спершу відчуйте.

Стрілець — руна Райдо

Час рухатися вперед. Малий, але усвідомлений крок = прогрес.

Козоріг — руна Одал

Відчуття опори та захищеності допоможе зберігати рівновагу.

Водолій — руна Кеназ

Ясність з’явиться після внутрішнього налаштування, а не через поспіх.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція сьогодні точна — довіртеся тому, що відчуваєте.

26 жовтня 2025 року — день м’якого переходу і внутрішньої роботи. Руни радять спиратися на відчуття, а не на поспіх — саме таке налаштування призведе до правильних рішень.

