Дата публікації
-
Категорія
Астрологія
- Кількість переглядів
- 94
Час на прочитання
2 хв
Рунічний гороскоп на 26 жовтня 2025 року: Ракам — оновлення, Стрільцям — дія
26 жовтня відкриває день тихих, але важливих змін. Раки відчують оновлення внутрішнього стану, а Стрільці — поштовх до активності та конкретних дій.
Руни підказують, що саме зараз варто прислухатися до стану всередині, а не поспішати реагувати на зовнішнє. День сприятливий для переосмислення, перезавантаження та плавного руху до нового етапу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
Енергія дня допомагає зробити помітний крок уперед.
Телець — руна Іса
Пауза корисна. Події ще не готові до активної фази розвитку.
Близнята — руна Ансуз
Прислухайтесь до інформації — може проявитись несподівана підказка.
Рак — руна Беркана
Відчутне внутрішнє оновлення. Гарний день для турботи про себе.
Лев — руна Тейваз
Не вагайтесь — дія принесе результат, якщо вона чесна і чітка.
Діва — руна Інгуз
Підходять до завершення старі процеси. На порозі новий етап.
Терези — руна Гебо
Співпраця і партнерство сьогодні важливіші за самостійний рух.
Скорпіон — руна Турисаз
Слідкуйте за реакціями. Не поспішайте відповідати — спершу відчуйте.
Стрілець — руна Райдо
Час рухатися вперед. Малий, але усвідомлений крок = прогрес.
Козоріг — руна Одал
Відчуття опори та захищеності допоможе зберігати рівновагу.
Водолій — руна Кеназ
Ясність з’явиться після внутрішнього налаштування, а не через поспіх.
Риби — руна Лагуз
Інтуїція сьогодні точна — довіртеся тому, що відчуваєте.
26 жовтня 2025 року — день м’якого переходу і внутрішньої роботи. Руни радять спиратися на відчуття, а не на поспіх — саме таке налаштування призведе до правильних рішень.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
