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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
3 хв

Рунічний гороскоп на 27 липня 2025 року: Овнам — енергія й драйв, Козорогам — стабільність через чіткі цілі

Руни 27 липня закликають бути готовими до зростання через активність, але лише з ясністю мети — баланс дії й внутрішнього фокусу в цей насичений день.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

Руни — це древній інтелект, який надихає нас розуміти себе глибше та діяти усвідомлено. 27 липня приносить потужний заряд енергії й натякає на необхідність зосередженого руху: день наповнений можливостями, але важливо тримати фокус, щоб не витратити силу марно. Руни підкажуть, де діяти, де спокій — і як не втратити центр.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Соулу” — енергія, ясність, дія
Це ваш драйвовий день: сила руху і впевненості в собі. Насправді ви можете досягти багато, але важливо тримати внутрішню мету чіткою — не піддавайтеся розсіюванню.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Гебо” — партнерство, обмін
Важливі зв'язки сьогодні — союзники в успіху. Не соромтеся відкритись — спільна дія допоможе подолати більші перепони.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Ансуз” — слово, натхнення, зв’язок
Слухайте й говоріть ясно. Сьогодні слово — інструмент впливу та співтворення. Обдумані слова відкриють нові двері.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Беркана” — турбота, початки, м’якість
Ідеальний день для внутрішнього відновлення. Нехай активність довкола не збиває — ваша сила у турботі про себе та близьких.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Тейваз” — воля, цілеспрямованість
Сфокусуйте енергію на одному напрямі. Не розкидайтеся — ви здатні вести інших, якщо триматимете чіткий курс.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Райдо” — рух, логіка, шлях
Простір для організації та планування. Ваша продуктивність сьогодні сяє — якщо знаєте, куди йдете.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Дагаз” — прорив, новий початок
Очікуйте переломний момент: з’ясовується новий погляд або відкриття. Будьте готові ухопити шанс руху вперед.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, зміна
Старі шаблони можуть завершитись. Не опирайтесь — ця трансформація веде до нових можливостей.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Ейваз” — внутрішня сила, опора
Ймовірні випробування — але ви маєте ресурс пройти їх, якщо зберігаєте впевненість та цілеспрямованість.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Йера” — урожай, результат, терпіння
Зараз видно плоди вашої праці. Не форсуйте — це момент стабільності та заслужених результатів.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Альгиз” — захист, інтуїція
Тримайте внутрішню чіткість. Зовнішній шум не вартий уваги — ваша мудра межа охороняє від хвиль.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Лагуз” — чутливість, потік, інтуїція
Нехай день тече через відчуття. Довіртеся творчості та внутрішньому голосу — це саме той день, коли вони приведуть до розв’язку.

27 липня — час дії, але усвідомленої. Руни допомагають зберегти баланс між внутрішнім світом і зовнішнім драйвом. Ваші дії зіткані з наміру — і тоді день приносить результат і відчуття внутрішньої ясності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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