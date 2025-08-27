Рунічний гороскоп на 27 серпня 2025 року: Овнам — внутрішні ресурси, Козорогам — стабільність

Руни / © ТСН

Руни — це символи глибинної енергії, що допомагають на кожному кроці. Сьогодні вони вказують на дві важливі теми: відновлення через внутрішню силу та чітке бачення правильних шляхів. Кожен знак отримає свою підказку для дії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен — руна Уруз

Символізує життєву силу, витривалість і оновлення. Сьогодні вам відкриється доступ до внутрішніх ресурсів, які допоможуть впевнено рухатись уперед.

Телець — руна Ансуз

Момент для мудрої комунікації. Слова можуть відкрити нові двері, тому говоріть чітко та слухайте уважно.

Близнята — руна Турисаз

Потреба в захисті або межах може проявитися через ситуації. Не бійтеся стояти за те, що важливо для вас.

Рак — руна Пердро

З’являться невидимі знаки долі. Інтуїція може підказати напрямок, тому звертайте увагу на несподівані події.

Лев — руна Йера

Ваші зусилля можуть почати давати результат. Це час, щоб зібрати врожай ваших попередніх старань.

Діва — руна Інгуз

Насіння, яке ви посадили раніше, починає проростати. Нові ідеї або проєкти отримують шанс на розвиток.

Терези — руна Совіло

День для ясних рішень та впевненого руху. Світло й перемога — у ваших руках.

Скорпіон — руна Лагуз

Інтуїція і потік — ваші союзники. Варто довіритись відчуттям і плинути за внутрішнім потоком.

Стрілець — руна Ейваз

Внутрішня структура і прихований ресурс допоможуть пройти випробування. Стійкість — ваш актив.

Козоріг — руна Феху

Матеріальний або енергетичний результат — ваш потенціал зростає. Можна розраховувати на стабільність.

Водолій — руна Іса

Іноді потрібна пауза — для переосмислення або заряду. Сьогодні цей крок принесе ясність.

Риби — руна Одал

Увага до сім’ї, традицій або власного коріння принесе душевний ресурс. Це ваш опорний пункт.

27 серпня 2025 року — день поступового оновлення і зрозумілих рішень. Руни вказують на внутрішню силу, цінність інтуїції та ясність у виборі дій. Використайте їхній потенціал, щоб впевнено рухатися вперед.

