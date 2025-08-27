ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
75
2 хв

Рунічний гороскоп на 27 серпня 2025 року: Овнам — внутрішні ресурси, Козорогам — стабільність

27 серпня — день для відновлення сил й ясних рішень. Руни відкривають підтримку в здоров’ї, силі волі й здатності бачити суть.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це символи глибинної енергії, що допомагають на кожному кроці. Сьогодні вони вказують на дві важливі теми: відновлення через внутрішню силу та чітке бачення правильних шляхів. Кожен знак отримає свою підказку для дії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

  • Овен — руна Уруз
    Символізує життєву силу, витривалість і оновлення. Сьогодні вам відкриється доступ до внутрішніх ресурсів, які допоможуть впевнено рухатись уперед.

  • Телець — руна Ансуз
    Момент для мудрої комунікації. Слова можуть відкрити нові двері, тому говоріть чітко та слухайте уважно.

  • Близнята — руна Турисаз
    Потреба в захисті або межах може проявитися через ситуації. Не бійтеся стояти за те, що важливо для вас.

  • Рак — руна Пердро
    З’являться невидимі знаки долі. Інтуїція може підказати напрямок, тому звертайте увагу на несподівані події.

  • Лев — руна Йера
    Ваші зусилля можуть почати давати результат. Це час, щоб зібрати врожай ваших попередніх старань.

  • Діва — руна Інгуз
    Насіння, яке ви посадили раніше, починає проростати. Нові ідеї або проєкти отримують шанс на розвиток.

  • Терези — руна Совіло
    День для ясних рішень та впевненого руху. Світло й перемога — у ваших руках.

  • Скорпіон — руна Лагуз
    Інтуїція і потік — ваші союзники. Варто довіритись відчуттям і плинути за внутрішнім потоком.

  • Стрілець — руна Ейваз
    Внутрішня структура і прихований ресурс допоможуть пройти випробування. Стійкість — ваш актив.

  • Козоріг — руна Феху
    Матеріальний або енергетичний результат — ваш потенціал зростає. Можна розраховувати на стабільність.

  • Водолій — руна Іса
    Іноді потрібна пауза — для переосмислення або заряду. Сьогодні цей крок принесе ясність.

  • Риби — руна Одал
    Увага до сім’ї, традицій або власного коріння принесе душевний ресурс. Це ваш опорний пункт.

27 серпня 2025 року — день поступового оновлення і зрозумілих рішень. Руни вказують на внутрішню силу, цінність інтуїції та ясність у виборі дій. Використайте їхній потенціал, щоб впевнено рухатися вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

