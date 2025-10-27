Рунічний гороскоп на 27 жовтня 2025 року: Овнам — новий імпульс, Терезам — внутрішня рівновага

Руни / © ТСН

Реклама

Руни дня підказують, що це час, коли важливо оцінити свої наміри й переконатись, що вони узгоджуються з внутрішнім відчуттям. Повільний, але чіткий рух уперед буде найефективнішим.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Уруз

Сильний імпульс до дії. День, коли варто зробити перший крок.

Телець — руна Іса

Потрібна зупинка для переосмислення. Рішення ще дозріває.

Близнята — руна Пертро

Несподіванка або прихований фактор відкриє новий ракурс подій.

Рак — руна Беркана

Час м’якого оновлення — добре повернутися до ресурсних занять.

Лев — руна Соулу

Енергія й ясність сприяють просуванню у важливих справах.

Діва — руна Інгуз

Внутрішнє дозрівання. Ви майже на межі нового етапу.

Терези — руна Вуньйо

Відновлення рівноваги. Гармонія сьогодні — ваш головний провідник.

Скорпіон — руна Турисаз

Пильність і обережність допоможуть уникнути конфлікту.

Стрілець — руна Райдо

Навіть невеликий рух уперед — це прогрес. Дійте плавно, але впевнено.

Козоріг — руна Одал

Опора на перевірене та стабільне принесе спокій і ясність.

Водолій — руна Кеназ

Усвідомлення або ідея допоможуть окреслити наступний крок.

Риби — руна Лагуз

Довіряйте інтуїції — вона сьогодні точніше за логіку.

27 жовтня 2025 року — день енергетичного перезапуску для одних і м’якого внутрішнього вирівнювання для інших. Руни нагадують: не поспішайте, а дійте з внутрішньої опори — тоді рух буде природним і точним.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.