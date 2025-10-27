ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 27 жовтня 2025 року: Овнам — новий імпульс, Терезам — внутрішня рівновага

27 жовтня відкриє можливість для оновленого старту та гармонізації внутрішнього стану. Овни відчують приплив енергії і ясності, а Терези — відновлять баланс і впевненість у своїх діях.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни дня підказують, що це час, коли важливо оцінити свої наміри й переконатись, що вони узгоджуються з внутрішнім відчуттям. Повільний, але чіткий рух уперед буде найефективнішим.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Уруз
    Сильний імпульс до дії. День, коли варто зробити перший крок.

  • Телець — руна Іса
    Потрібна зупинка для переосмислення. Рішення ще дозріває.

  • Близнята — руна Пертро
    Несподіванка або прихований фактор відкриє новий ракурс подій.

  • Рак — руна Беркана
    Час м’якого оновлення — добре повернутися до ресурсних занять.

  • Лев — руна Соулу
    Енергія й ясність сприяють просуванню у важливих справах.

  • Діва — руна Інгуз
    Внутрішнє дозрівання. Ви майже на межі нового етапу.

  • Терези — руна Вуньйо
    Відновлення рівноваги. Гармонія сьогодні — ваш головний провідник.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Пильність і обережність допоможуть уникнути конфлікту.

  • Стрілець — руна Райдо
    Навіть невеликий рух уперед — це прогрес. Дійте плавно, але впевнено.

  • Козоріг — руна Одал
    Опора на перевірене та стабільне принесе спокій і ясність.

  • Водолій — руна Кеназ
    Усвідомлення або ідея допоможуть окреслити наступний крок.

  • Риби — руна Лагуз
    Довіряйте інтуїції — вона сьогодні точніше за логіку.

27 жовтня 2025 року — день енергетичного перезапуску для одних і м’якого внутрішнього вирівнювання для інших. Руни нагадують: не поспішайте, а дійте з внутрішньої опори — тоді рух буде природним і точним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

