Рунічний гороскоп на 27 жовтня 2025 року: Овнам — новий імпульс, Терезам — внутрішня рівновага
27 жовтня відкриє можливість для оновленого старту та гармонізації внутрішнього стану. Овни відчують приплив енергії і ясності, а Терези — відновлять баланс і впевненість у своїх діях.
Руни дня підказують, що це час, коли важливо оцінити свої наміри й переконатись, що вони узгоджуються з внутрішнім відчуттям. Повільний, але чіткий рух уперед буде найефективнішим.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Уруз
Сильний імпульс до дії. День, коли варто зробити перший крок.
Телець — руна Іса
Потрібна зупинка для переосмислення. Рішення ще дозріває.
Близнята — руна Пертро
Несподіванка або прихований фактор відкриє новий ракурс подій.
Рак — руна Беркана
Час м’якого оновлення — добре повернутися до ресурсних занять.
Лев — руна Соулу
Енергія й ясність сприяють просуванню у важливих справах.
Діва — руна Інгуз
Внутрішнє дозрівання. Ви майже на межі нового етапу.
Терези — руна Вуньйо
Відновлення рівноваги. Гармонія сьогодні — ваш головний провідник.
Скорпіон — руна Турисаз
Пильність і обережність допоможуть уникнути конфлікту.
Стрілець — руна Райдо
Навіть невеликий рух уперед — це прогрес. Дійте плавно, але впевнено.
Козоріг — руна Одал
Опора на перевірене та стабільне принесе спокій і ясність.
Водолій — руна Кеназ
Усвідомлення або ідея допоможуть окреслити наступний крок.
Риби — руна Лагуз
Довіряйте інтуїції — вона сьогодні точніше за логіку.
27 жовтня 2025 року — день енергетичного перезапуску для одних і м’якого внутрішнього вирівнювання для інших. Руни нагадують: не поспішайте, а дійте з внутрішньої опори — тоді рух буде природним і точним.
Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.