Рунічний гороскоп на 28 липня 2025 року: Тельцям — фінансова уважність, Скорпіонам — внутрішнє оновлення

Руни / © ТСН

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Руни — стародавні символи мудрості й орієнтир для внутрішньої роботи. 28 липня може принести несподіванки, але акцент сьогодні не на імпульсивних рішеннях, а на уважності до деталей і почуттів. Це день аналізу, внутрішнього спокою й чутливості до змін у собі та оточенні.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп за знаками зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Йера” — цикл, результат, терпіння

Сьогодні потрібна стриманість. Рішення можна відкласти, якщо немає ясності. Терпляче дозрівання — усе, що запущене раніше, принесе результат вчасно.

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Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Феху” — ресурс, достаток, матеріальна увага

Фокус на фінансах: вклади, доходи, витрати. Уникайте імпульсивних покупок — день для планування, а не розтрати.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Манназ” — підтримка, люди, спільнота

Корисні контакти й допомога оточення. Спільна робота принесе більше, ніж поодинокі зусилля.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Беркана” — відновлення, ріст, турбота

Сподівайтеся на внутрішній спокій. Турбота про себе й відпочинок — ваш ресурс для стабільності.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Тейваз” — дія, сміливість, воля

Не бійтеся робити рішучі кроки. Але — чітко й осмислено. Один потужний вчинок сьогодні важливіший за багато дрібних.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Райдо” — шлях, організація, прогрес

День дозволяє впорядкувати робочі процеси й маршрути. Структуруйте день — і він стане продуктивним.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Дагаз” — новий початок, світло, трансформація

Момент перелому — якщо організуєте події правильно, отримаєте Азарт нового підходу до справ.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, криза, зміна

Стара модель може «розвалитися». Не бійтеся цього — вона звільнить простір для нової.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Соулу” — ясність, натхнення, реалізація

Нині ваш простір — це внутрішня впевненість. Думайте масштабно і рухайтесь цілісно.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Альгиз” — захист, інтуїція, кордони

Зараз важливо чітко визначити позицію: де вам комфортно, а де потрібно сказати «ні». Інтуїція вас не підведе.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Ансуз” — слова, знання, зв’язок

Ваша комунікація — інструмент впливу. Важливі бесіди почнуться саме сьогодні. Будьте максимально ясні і відкриті.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Лагуз” — потік, гнучкість, чутливість

День прочує рівновагу через довіру до інтуїції. Рухайтесь у ритмі серця — логіка може чекати.

28 липня — день уважності, аналізу та зважених рухів. Руни вказують: найкращі рішення не приймаються на імпульсі, а ті, які ви робите, мають бути в резонансі з внутрішнім чуттям. Будьте терплячими, чутливими і обережними — і енергія дня принесе нові можливості.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.