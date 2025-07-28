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- Астрологія
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Рунічний гороскоп на 28 липня 2025 року: Тельцям — фінансова уважність, Скорпіонам — внутрішнє оновлення
Руни 28 липня радять бути стриманими у рішеннях і прислухатися до інтуїції — сьогодні важливо балансувати між обережністю й відчуттями свого внутрішнього стану.
Руни — стародавні символи мудрості й орієнтир для внутрішньої роботи. 28 липня може принести несподіванки, але акцент сьогодні не на імпульсивних рішеннях, а на уважності до деталей і почуттів. Це день аналізу, внутрішнього спокою й чутливості до змін у собі та оточенні.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп за знаками зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Йера” — цикл, результат, терпіння
Сьогодні потрібна стриманість. Рішення можна відкласти, якщо немає ясності. Терпляче дозрівання — усе, що запущене раніше, принесе результат вчасно.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Феху” — ресурс, достаток, матеріальна увага
Фокус на фінансах: вклади, доходи, витрати. Уникайте імпульсивних покупок — день для планування, а не розтрати.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Манназ” — підтримка, люди, спільнота
Корисні контакти й допомога оточення. Спільна робота принесе більше, ніж поодинокі зусилля.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Беркана” — відновлення, ріст, турбота
Сподівайтеся на внутрішній спокій. Турбота про себе й відпочинок — ваш ресурс для стабільності.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Тейваз” — дія, сміливість, воля
Не бійтеся робити рішучі кроки. Але — чітко й осмислено. Один потужний вчинок сьогодні важливіший за багато дрібних.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Райдо” — шлях, організація, прогрес
День дозволяє впорядкувати робочі процеси й маршрути. Структуруйте день — і він стане продуктивним.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Дагаз” — новий початок, світло, трансформація
Момент перелому — якщо організуєте події правильно, отримаєте Азарт нового підходу до справ.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Гагалаз” — очищення, криза, зміна
Стара модель може «розвалитися». Не бійтеся цього — вона звільнить простір для нової.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Соулу” — ясність, натхнення, реалізація
Нині ваш простір — це внутрішня впевненість. Думайте масштабно і рухайтесь цілісно.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Альгиз” — захист, інтуїція, кордони
Зараз важливо чітко визначити позицію: де вам комфортно, а де потрібно сказати «ні». Інтуїція вас не підведе.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Ансуз” — слова, знання, зв’язок
Ваша комунікація — інструмент впливу. Важливі бесіди почнуться саме сьогодні. Будьте максимально ясні і відкриті.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Лагуз” — потік, гнучкість, чутливість
День прочує рівновагу через довіру до інтуїції. Рухайтесь у ритмі серця — логіка може чекати.
28 липня — день уважності, аналізу та зважених рухів. Руни вказують: найкращі рішення не приймаються на імпульсі, а ті, які ви робите, мають бути в резонансі з внутрішнім чуттям. Будьте терплячими, чутливими і обережними — і енергія дня принесе нові можливості.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.