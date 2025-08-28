Рунічний гороскоп на 28 серпня: Левам результати, Ракам підказки інтуїції

Руни / © ТСН

Руни — це символи сили, змін і нових етапів. Сьогодні вони акцентують на необхідності внутрішнього зцілення та початку нового циклу. Прогноз допоможе кожному знаку знайти внутрішню опору й краще зорієнтуватися у прагненнях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен — руна Уруз

Символ життєвої сили, витривалості та внутрішнього потенціалу. Сьогодні ви можете відчути енергію для рішучих кроків вперед — використайте її з розумом.

Телець — руна Ансуз

День для глибокого спілкування або важливих повідомлень. Слухайте знаки, що приходять через слова або зовнішні сигнали.

Близнята — руна Турисаз

Може виникнути необхідність вистояти — це знак захисту і кордонів. Сміливо реагуйте, але з мисленням захисника.

Рак — руна Пердро

Енергія таємниць і випадкових обставин. Довіртеся інтуїції — будь-який знак може стати вирішальним.

Лев — руна Йера

Ваші зусилля можуть дати результат. Це час пожинати плоди і впевнено рухатися далі.

Діва — руна Інгуз

Символ посіву і потенціалу. Розпочинати щось нове зараз — це інвестувати в майбутнє, яке скоро проросте.

Терези — руна Райдо

Гармонійний ритм руху — ключ до успіху. Розумне планування сьогодні подвоїть результат.

Скорпіон — руна Лагуз

Інтуїція, м'якість і плин — допоможуть знайти свій шлях без зайвого опору.

Стрілець — руна Семеро

Джерело сили — у ясності і внутрішньому світлі. Сьогодні саме час діяти сміливо й відкрито.

Козоріг — руна Іса

Зупинка дає ясність. Пауза сьогодні корисніша, ніж поспіх. Перегляньте напрям і самовідновіться.

Водолій — руна Даґаз

Символ нового дня — можливість побачити новий напрям. Сьогодні відкривається важливий поворот.

Риби — руна Одал

Увага до дому, коренів і спадщини допоможе відновити опору. Це час спиратися на те, що стабільне.

28 серпня 2025 року — день, коли можна зробити внутрішній ренесанс. Руни підкреслюють важливість балансу між діями і зціленням, інтуїцією і структурою. Це момент, коли варто діяти, маючи твердий внутрішній фундамент.

