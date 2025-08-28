- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 28 серпня: Левам результати, Ракам підказки інтуїції
28 серпня — день для внутрішнього оновлення та відновлення сили. Руни підказують: це час для нового старту і звернення до власних ресурсів.
Руни — це символи сили, змін і нових етапів. Сьогодні вони акцентують на необхідності внутрішнього зцілення та початку нового циклу. Прогноз допоможе кожному знаку знайти внутрішню опору й краще зорієнтуватися у прагненнях.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках Зодіаку
Овен — руна Уруз
Символ життєвої сили, витривалості та внутрішнього потенціалу. Сьогодні ви можете відчути енергію для рішучих кроків вперед — використайте її з розумом.
Телець — руна Ансуз
День для глибокого спілкування або важливих повідомлень. Слухайте знаки, що приходять через слова або зовнішні сигнали.
Близнята — руна Турисаз
Може виникнути необхідність вистояти — це знак захисту і кордонів. Сміливо реагуйте, але з мисленням захисника.
Рак — руна Пердро
Енергія таємниць і випадкових обставин. Довіртеся інтуїції — будь-який знак може стати вирішальним.
Лев — руна Йера
Ваші зусилля можуть дати результат. Це час пожинати плоди і впевнено рухатися далі.
Діва — руна Інгуз
Символ посіву і потенціалу. Розпочинати щось нове зараз — це інвестувати в майбутнє, яке скоро проросте.
Терези — руна Райдо
Гармонійний ритм руху — ключ до успіху. Розумне планування сьогодні подвоїть результат.
Скорпіон — руна Лагуз
Інтуїція, м'якість і плин — допоможуть знайти свій шлях без зайвого опору.
Стрілець — руна Семеро
Джерело сили — у ясності і внутрішньому світлі. Сьогодні саме час діяти сміливо й відкрито.
Козоріг — руна Іса
Зупинка дає ясність. Пауза сьогодні корисніша, ніж поспіх. Перегляньте напрям і самовідновіться.
Водолій — руна Даґаз
Символ нового дня — можливість побачити новий напрям. Сьогодні відкривається важливий поворот.
Риби — руна Одал
Увага до дому, коренів і спадщини допоможе відновити опору. Це час спиратися на те, що стабільне.
28 серпня 2025 року — день, коли можна зробити внутрішній ренесанс. Руни підкреслюють важливість балансу між діями і зціленням, інтуїцією і структурою. Це момент, коли варто діяти, маючи твердий внутрішній фундамент.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
