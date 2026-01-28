Рунічний гороскоп на 28 січня 2026 року: Скорпіонам — різка зміна, Козорогам — опора на стабільне

Руни / © ТСН.ua

28 січня 2026 року — день перевірки на гнучкість. Руничні символи радять не триматися за старе лише через звичку та вчасно змінювати підхід, якщо обставини цього вимагають.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 28 січня 2026 року

Овен — руна Уруз

День сили й напору. Ви зможете просунути справу вперед, якщо діятимете рішуче, але без зайвої агресії.

Телець — руна Йєра

Поступовий результат. Те, над чим ви працювали раніше, починає давати плоди — не поспішайте й не змінюйте курс.

Близнята — руна Манназ

Роль людей. Сьогодні багато залежатиме від взаємодії з іншими — підтримка або порада можуть стати вирішальними.

Рак — руна Інгваз

Внутрішнє накопичення. День підходить для відновлення сил і підготовки до нового етапу без різких дій.

Лев — руна Ейваз

Стійкість і витримка. Варто тримати позицію й не піддаватися на провокації — час працює на вас.

Діва — руна Іса

Пауза і стабілізація. Краще не форсувати події та дозволити ситуації вирівнятися природним шляхом.

Терези — руна Еваз

Рух через співпрацю. Результат прийде швидше, якщо діяти разом із кимось, а не наодинці.

Скорпіон — руна Хагалаз

Різка зміна. День може зруйнувати стару схему, але це відкриє простір для нового рішення.

Стрілець — руна Перт

Несподіваний поворот. Можлива інформація або подія, яка змінить ваші плани — важливо залишатися гнучкими.

Козоріг — руна Отал

Опора на стабільне. День підходить для рішень, пов’язаних із домом, майном або довгостроковими планами.

Водолій — руна Вуньйо

Полегшення і добра новина. Може з’явитися відчуття, що напруга спадає, а ситуація стає простішою.

Риби — руна Турисаз

Обережність у діях. Краще не тиснути й не поспішати — пауза сьогодні буде мудрішим кроком.

Руни цього дня підкреслюють важливість правильного темпу й уважної реакції на зміни. Сьогодні корисно берегти ресурс, діяти обдумано та робити кроки, які не порушують внутрішньої рівноваги.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.