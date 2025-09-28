- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 421
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 28 вересня 2025 року: Овнам — внутрішній прорив, Дівам — гармонія
28 вересня — день, коли варто довіряти собі й не боятися змін. Овни відчують внутрішній прорив і натхнення, а Діви знайдуть спокій і гармонію у справах.
Руни цього дня нагадують: сила — у спокої, а рішення приходять через ясність. Це день, коли важливо відпустити зайве й відкритися новому досвіду.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Кеназ
День відкриттів і натхнення. Ваша внутрішня енергія прокладає шлях до нового.
Телець — руна Йера
Результати минулих дій починають проявлятися. Насолоджуйтеся плодами праці.
Близнята — руна Ансуз
Слухайте уважно слова оточення — у них може бути важлива підказка.
Рак — руна Ейваз
Витримка та глибока інтуїція допоможуть вам залишатися на своєму шляху.
Лев — руна Соулу
Енергія й упевненість допоможуть зробити крок уперед.
Діва — руна Вуньйо
Гармонія, спокій і задоволення прийдуть через прості радощі.
Терези — руна Гебо
Взаємна підтримка стане головним ресурсом. Варто звернутись до партнерства.
Скорпіон — руна Турисаз
Не поспішайте. День вимагає уважності до деталей.
Стрілець — руна Райдо
Успіх у русі та зміні обставин. Вдалий час для планування подорожей.
Козоріг — руна Інгуз
Нові початки можливі сьогодні. Вірте у свій потенціал.
Водолій — руна Лагуз
Інтуїція допоможе знайти правильний напрямок. Прислухайтеся до серця.
Риби — руна Пердро
Несподіванки цього дня принесуть користь. Відпустіть контроль і довіртеся потоку.
28 вересня 2025 року руни підказують: шукайте ясність, зберігайте внутрішню рівновагу й дійте спокійно. Цей день відкриває можливості для оновлення, гармонії та внутрішнього росту.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.