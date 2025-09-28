Рунічний гороскоп на 28 вересня 2025 року: Овнам — внутрішній прорив, Дівам — гармонія

Руни / © ТСН

Руни цього дня нагадують: сила — у спокої, а рішення приходять через ясність. Це день, коли важливо відпустити зайве й відкритися новому досвіду.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Кеназ

День відкриттів і натхнення. Ваша внутрішня енергія прокладає шлях до нового.

Телець — руна Йера

Результати минулих дій починають проявлятися. Насолоджуйтеся плодами праці.

Близнята — руна Ансуз

Слухайте уважно слова оточення — у них може бути важлива підказка.

Рак — руна Ейваз

Витримка та глибока інтуїція допоможуть вам залишатися на своєму шляху.

Лев — руна Соулу

Енергія й упевненість допоможуть зробити крок уперед.

Діва — руна Вуньйо

Гармонія, спокій і задоволення прийдуть через прості радощі.

Терези — руна Гебо

Взаємна підтримка стане головним ресурсом. Варто звернутись до партнерства.

Скорпіон — руна Турисаз

Не поспішайте. День вимагає уважності до деталей.

Стрілець — руна Райдо

Успіх у русі та зміні обставин. Вдалий час для планування подорожей.

Козоріг — руна Інгуз

Нові початки можливі сьогодні. Вірте у свій потенціал.

Водолій — руна Лагуз

Інтуїція допоможе знайти правильний напрямок. Прислухайтеся до серця.

Риби — руна Пердро

Несподіванки цього дня принесуть користь. Відпустіть контроль і довіртеся потоку.

28 вересня 2025 року руни підказують: шукайте ясність, зберігайте внутрішню рівновагу й дійте спокійно. Цей день відкриває можливості для оновлення, гармонії та внутрішнього росту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

