Астрологія
421
2 хв

Рунічний гороскоп на 28 вересня 2025 року: Овнам — внутрішній прорив, Дівам — гармонія

28 вересня — день, коли варто довіряти собі й не боятися змін. Овни відчують внутрішній прорив і натхнення, а Діви знайдуть спокій і гармонію у справах.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня нагадують: сила — у спокої, а рішення приходять через ясність. Це день, коли важливо відпустити зайве й відкритися новому досвіду.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Кеназ
    День відкриттів і натхнення. Ваша внутрішня енергія прокладає шлях до нового.

  • Телець — руна Йера
    Результати минулих дій починають проявлятися. Насолоджуйтеся плодами праці.

  • Близнята — руна Ансуз
    Слухайте уважно слова оточення — у них може бути важлива підказка.

  • Рак — руна Ейваз
    Витримка та глибока інтуїція допоможуть вам залишатися на своєму шляху.

  • Лев — руна Соулу
    Енергія й упевненість допоможуть зробити крок уперед.

  • Діва — руна Вуньйо
    Гармонія, спокій і задоволення прийдуть через прості радощі.

  • Терези — руна Гебо
    Взаємна підтримка стане головним ресурсом. Варто звернутись до партнерства.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Не поспішайте. День вимагає уважності до деталей.

  • Стрілець — руна Райдо
    Успіх у русі та зміні обставин. Вдалий час для планування подорожей.

  • Козоріг — руна Інгуз
    Нові початки можливі сьогодні. Вірте у свій потенціал.

  • Водолій — руна Лагуз
    Інтуїція допоможе знайти правильний напрямок. Прислухайтеся до серця.

  • Риби — руна Пердро
    Несподіванки цього дня принесуть користь. Відпустіть контроль і довіртеся потоку.

28 вересня 2025 року руни підказують: шукайте ясність, зберігайте внутрішню рівновагу й дійте спокійно. Цей день відкриває можливості для оновлення, гармонії та внутрішнього росту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

