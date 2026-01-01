- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 29 грудня 2025 року – 4 січня 2026 року: тиждень підсумків і обережного старту
Період 29 грудня – 4 січня руни описують як час переходу між роками, коли важливо закрити незавершене, зберегти ресурс і без поспіху намітити перші кроки на майбутнє. Тиждень сприяє практичним рішенням, узгодженню планів і спокійному входженню в новий ритм.
Кінець грудня та перші дні січня — це період переходу, коли темп природно змінюється. Руни радять не форсувати події, а зібрати підсумки, відновити ресурс і м’яко сформувати нові орієнтири.
Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 29 грудня – 4 січня
Овен — руна Феху
Тиждень ресурсів і практичної користі. Вдалий час, щоб розібратися з фінансами, подарунками, витратами й тим, що має реальну цінність.
Телець — руна Уруз
Повернення сили й енергії. Період підходить для відновлення тонусу та поступового повернення до активності без перевантаження.
Близнята — руна Райдо
Тиждень руху й зміни маршруту. Можливі поїздки, переузгодження планів або внутрішнє рішення про новий напрямок на 2026 рік.
Рак — руна Кеназ
Фокус на впорядкуванні й практичних висновках. Добре завершувати справи, наводити лад у документах, планах і побуті.
Лев — руна Тейваз
Час відповідальності й принципових рішень. Потрібно визначити пріоритети й діяти послідовно, не розмінюючись на дрібниці.
Діва — руна Наутиз
Перевірка меж і навантаження. Тиждень підказує зменшити зайві зобов’язання, триматися режиму й берегти сили.
Терези — руна Гебо
Партнерство й взаємність. Період сприяє домовленостям, підтримці та відновленню балансу у стосунках.
Скорпіон — руна Хагалаз
Несподівані зрушення. Можливі різкі зміни планів, але вони допоможуть звільнити простір від зайвого й перейти до нового етапу.
Стрілець — руна Єра
Підсумки й результат. Тиждень показує, що було зроблено правильно, а що потребує корекції. Добрий час, щоб завершити цикл і зафіксувати здобуте.
Козоріг — руна Альґіз
Захист і обережність. Варто уважно ставитися до безпеки, меж і комунікацій. Спокійний, зібраний підхід принесе найкращий результат.
Водолій — руна Еваз
Рух через співпрацю. Тиждень сприяє командним рішенням, підтримці та спільним планам — разом буде простіше й ефективніше.
Риби — руна Манназ
Фокус на людях і власній ролі. Період підходить для переосмислення, ким ви хочете бути в новому році, і з ким вам по дорозі.
Руни тижня 29 грудня – 4 січня підкреслюють значення послідовності й уважності до ресурсів. Це час закрити старе, прибрати зайве та увійти в новий рік із чіткішими пріоритетами й без надмірного тиску на себе.
