Рунічний гороскоп на 29 грудня 2025 року – 4 січня 2026 року: тиждень підсумків і обережного старту

Період 29 грудня – 4 січня руни описують як час переходу між роками, коли важливо закрити незавершене, зберегти ресурс і без поспіху намітити перші кроки на майбутнє. Тиждень сприяє практичним рішенням, узгодженню планів і спокійному входженню в новий ритм.

Руни

Руни / © ТСН

Кінець грудня та перші дні січня — це період переходу, коли темп природно змінюється. Руни радять не форсувати події, а зібрати підсумки, відновити ресурс і м’яко сформувати нові орієнтири.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 29 грудня – 4 січня

Овен — руна Феху

Тиждень ресурсів і практичної користі. Вдалий час, щоб розібратися з фінансами, подарунками, витратами й тим, що має реальну цінність.

Телець — руна Уруз

Повернення сили й енергії. Період підходить для відновлення тонусу та поступового повернення до активності без перевантаження.

Близнята — руна Райдо

Тиждень руху й зміни маршруту. Можливі поїздки, переузгодження планів або внутрішнє рішення про новий напрямок на 2026 рік.

Рак — руна Кеназ

Фокус на впорядкуванні й практичних висновках. Добре завершувати справи, наводити лад у документах, планах і побуті.

Лев — руна Тейваз

Час відповідальності й принципових рішень. Потрібно визначити пріоритети й діяти послідовно, не розмінюючись на дрібниці.

Діва — руна Наутиз

Перевірка меж і навантаження. Тиждень підказує зменшити зайві зобов’язання, триматися режиму й берегти сили.

Терези — руна Гебо

Партнерство й взаємність. Період сприяє домовленостям, підтримці та відновленню балансу у стосунках.

Скорпіон — руна Хагалаз

Несподівані зрушення. Можливі різкі зміни планів, але вони допоможуть звільнити простір від зайвого й перейти до нового етапу.

Стрілець — руна Єра

Підсумки й результат. Тиждень показує, що було зроблено правильно, а що потребує корекції. Добрий час, щоб завершити цикл і зафіксувати здобуте.

Козоріг — руна Альґіз

Захист і обережність. Варто уважно ставитися до безпеки, меж і комунікацій. Спокійний, зібраний підхід принесе найкращий результат.

Водолій — руна Еваз

Рух через співпрацю. Тиждень сприяє командним рішенням, підтримці та спільним планам — разом буде простіше й ефективніше.

Риби — руна Манназ

Фокус на людях і власній ролі. Період підходить для переосмислення, ким ви хочете бути в новому році, і з ким вам по дорозі.

Руни тижня 29 грудня – 4 січня підкреслюють значення послідовності й уважності до ресурсів. Це час закрити старе, прибрати зайве та увійти в новий рік із чіткішими пріоритетами й без надмірного тиску на себе.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать завершення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

