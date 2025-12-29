Рунічний гороскоп на 29 грудня 2025 року: Овнам — ініціатива, Терезам — домовленість, Рибам — відновлення

Руни / © ТСН

29 грудня — день обережного повернення до дій після періоду підсумків. Руничні символи радять рухатися без поспіху, поєднуючи активність із турботою про власний стан і ресурси.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 29 грудня

Овен — руна Уруз

Приплив енергії та бажання діяти. День підходить для конкретних кроків і фізичної активності. Головне — не брати на себе надмірного.

Телець — руна Отал

Опора на стабільність. Варто зайнятися домашніми справами, фінансами або питаннями, які дають відчуття безпеки.

Близнята — руна Ейваз

Спільні дії та координація. День сприяє взаємодії з іншими, узгодженню планів і руху вперед разом.

Рак — руна Беркана

Турбота й відновлення. День підходить для зниження емоційного навантаження та спілкування з близькими.

Лев — руна Тейваз

Відповідальність і прямота. Ви можете взяти на себе ініціативу або чітко окреслити межі у важливій ситуації.

Діва — руна Кеназ

Порядок і практичність. Добрий день для аналізу, виправлення дрібних помилок і завершення поточних справ.

Терези — руна Гебо

Домовленості та взаємність. Можливі корисні компроміси або підтримка з боку партнера.

Скорпіон — руна Перт

Непередбачуваний фактор. Події можуть піти іншим шляхом, але це відкриє нові можливості або підкаже нестандартний хід.

Стрілець — руна Райдо

Рух і корекція курсу. Навіть невелика зміна планів допоможе просунутися далі без зайвих зусиль.

Козоріг — руна Наутіз

Потреба в обмеженні. Варто зменшити навантаження й не намагатися охопити все одразу.

Водолій — руна Ансуз

Слова та повідомлення мають вагу. День сприяє важливим розмовам, узгодженню позицій і обміну думками.

Риби — руна Лагуз

Плавний ритм і внутрішній спокій. Краще не форсувати події й дозволити собі відновлення.

Руни цього дня нагадують: наприкінці року важливо не перевантажувати себе й діяти вибірково. Сьогодні корисно зробити кілька точних кроків, не намагаючись завершити все одразу. Такий підхід допоможе спокійно увійти у фінальні дні року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

