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Рунічний гороскоп на 29 липня 2025 року: Овнам — рішучий прорив, Рибам — натхнення
Руни 29 липня підкреслюють силу ясності думки й інтуїції — день, коли інформація може стати ключем, а прориви з’являться через внутрішні осяяння.
На 29 липня традиційно посилюється інтелектуальна енергія та можливі проривні моменти в духовній сфері — саме день, коли відкриваються провидницькі здібності, навіть у тих, кому вони раніше не здавалися притаманними. Руни цього дня сприятимуть ясності думки, інсайтам і дружньому діалогу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Тейваз” — ціль, сила волі, перемога
Сьогодні варто сфокусуватися на головному завданні та діяти впевнено. Ви зможете подолати внутрішні сумніви й досягти мети, якщо збережете чіткий вектор руху.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Йера” — плоди зусиль, завершення циклу
День підходить для підбиття підсумків і отримання результатів за попередню роботу. Утримайте баланс між тим, що вже завершено, і тим, що потребує ще вашої уваги.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Манназ” — взаємодія, партнерство, суспільство
Відкритість до спілкування сьогодні допоможе отримати потрібну підтримку або нові ідеї. Спільна робота буде значно продуктивнішою за самостійні спроби.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Беркана” — турбота, нові починання
Вдалий час для початку проєкту або створення безпечного простору для себе й близьких. Дбайливий підхід сьогодні принесе найбільші результати.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Ейваз” — рух, зміни, адаптація
День сприятливий для подорожей, активних дій та гнучких рішень. Уміння швидко перебудуватися допоможе використати шанс, який з’явиться раптово.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Кеназ” — натхнення, творчий прорив
Сьогодні ідеї можуть з’являтися зненацька, але вони стануть цінними. Варто записувати думки та знаходити способи їх реалізації.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Дагаз” — новий погляд, світанок
Ви здатні побачити ситуацію під іншим кутом і відкрити нові шляхи вирішення. Цей день допоможе залишити позаду те, що більше не працює.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Гагалаз” — звільнення, оновлення
Старі обмеження або непотрібні зв’язки можуть зникнути з вашого життя. Хоча процес може бути емоційно насиченим, він відкриє шлях до кращого.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Райдо” — шлях, напрямок, подорож
Ви отримаєте імпульс вирушити новим маршрутом — буквально чи символічно. Цей рух наблизить вас до потрібного результату.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Альгиз” — захист, інтуїція
Прислухайтеся до внутрішнього голосу — він допоможе уникнути помилок. Не бійтеся відмовлятися від того, що не відповідає вашим цінностям.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Лагуз”— інтуїція, потік, емоційна мудрість
Сьогодні корисно прислухатися до власних відчуттів. Вони підкажуть, у який бік рухатися, навіть якщо логіка сумнівається.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Ансуз” — знання, натхнення, духовне прозріння
Можливі інсайти, які змінять ваше бачення. Спілкування та нова інформація допоможуть знайти відповіді на давні питання.
29 липня — це поєднання рішучості та м’якості, логіки та інтуїції. Руни підказують: дійте, але не забувайте слухати себе, адже саме внутрішній голос допоможе вийти на правильний шлях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.