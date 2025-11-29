Рунічний гороскоп на 29 листопада 2025 року: Овнам — дія, Терезам — рівновага, Рибам — інтуїтивне зростання

Руни / © ТСН

Руни на 29 листопада підкреслюють динамічні та емоційно насичені процеси. Цей день може стати точкою дії, оновлення або внутрішнього розкриття для багатьох знаків. Одні зможуть знайти гармонію, інші — побачити довгоочікуваний результат, а дехто зіткнеться з подіями, що допоможуть звільнити простір для нового. Кожна руна несе свою підказку, тому варто уважно дослухатися до енергетики дня.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 29 листопада

Овен — руна Уруз

День сили й активності. Ви можете відчути приплив енергії, мотивації або бажання діяти рішучіше. Сміливо починайте те, що давно відкладали — вистачить ресурсу.

Телець — руна Феху

Руна матеріальних надходжень і стабільності. Можливі фінансові бонуси, корисні новини або ресурс, який раптом відкриється. День сприятливий для практичних справ.

Близнята — руна Ейваз

Рух, прогрес, партнерство. Вдалий день для плідної співпраці, поїздок, перемовин і створення нових контактів. Спільна робота сьогодні дає найкращий результат.

Рак — руна Беркана

Енергія оновлення, турботи та емоційної ніжності. Добрий день для відновлення, лікування, початку нових ритуалів або відпускання старого болю.

Лев — руна Манназ

Фокус на людях, команді, взаємодії. Ви можете отримати підтримку або важливого союзника. День пасує для переговорів, спільних ідей і соціальних ініціатив.

Діва — руна Хагалаз

Можливі різкі зміни чи несподівані події, які виведуть вас на новий рівень. Хоча хаос може здатися незручним, він відкриває шлях до очищення та перезавантаження.

Терези — руна Гебо

Подарунки, баланс, обмін. День приносить гармонійні взаємодії, щедрість і приємні знаки долі. Добра нагода укріпити стосунки або відновити довіру.

Скорпіон — руна Тейваз

Ви можете взяти під контроль важливу ситуацію або зробити сильний крок уперед. Руна додає рішучості та допомагає відстояти свої кордони. Бізнес-активності сьогодні будуть успішними.

Стрілець — руна Йера

Цикл дозрівання отримує свій фінал. Ви побачите результати, отримаєте відповідь або завершите важливий етап. День для підбиття підсумків і планування нового.

Козоріг — руна Інгуз

Внутрішня завершеність і спокій. Варто завершити незакінчені справи та навести лад у робочому чи домашньому просторі. Енергія зрілості підтримає вас.

Водолій — руна Лагуз

Чутливість, глибина, інтуїція. Ви можете отримати сильний знак або відчути внутрішній поштовх у правильному напрямку. День підходить для творчості та самоспоглядання.

Риби — руна Перт

Езотеричні інсайти, інтуїтивні відкриття, загадкові співпадіння. Руна підсилює вашу внутрішню магію та допомагає знайти приховані відповіді.

29 листопада стане днем, коли руни підсилюють особисту силу, допомагають розставити пріоритети, відновити баланс і рухатися далі. Комусь знадобиться діяти рішуче, комусь — дозволити собі зцілення чи відпочинок, а іншим — прислухатися до інтуїції й зчитувати знаки. Енергія цього дня нагадує: кожний крок, навіть невеликий, відкриває шлях до більшої ясності та внутрішньої стабільності.

