Рунічний гороскоп на 29 серпня 2025 року: Скорпіонам — підтримка, Терезам — новий напрям

Руни — це древні архетипи, що несуть силу на щодень. Сьогодні вони відкривають перед знаками Зодіаку можливості через взаємодію, прозорі рішення і віру у власну силу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

Овен — руна Гебо

Символізує партнерство, рівність і взаємний обмін. Сьогодні ваші справи приведуть плоди, якщо будете діяти в парі.

Телець — руна Лагуз

Інтуїція, емоційний потік і довірливість сьогодні стануть вашими гідами. Слухайте внутрішній голос — він знає шлях.

Близнята — руна Йера

Пора насолоджуватися результатами. Ваші зусилля починають приносити стабільний результат — підбивайте підсумки.

Рак — руна Ансуз

Слова мають силу. Сьогодні важливо виразити свої думки або прислухатись до внутрішнього наставника.

Лев — руна Феху

День для накопичення ресурсу — як фізичного, так і енергетичного. Ваша стабільність — ваш ключ.

Діва — руна Турисаз

Цей знак несе виклик, який ви можете подолати. Важливо бути стійкими, захищати кордони.

Терези — руна Райдо

Гармонія руху — ваш фокус. Плануйте кроки чітко — і шлях веде до мети.

Скорпіон — руна Соулу

Внутрішнє світло допоможе вам. Це ваш день для прозорих рішень і емоційного очищення.

Стрілець — руна Ингуз

Новий старт у повітрі. Започаткуйте те, що важливо — воно має шанси вирости і принести плоди.

Козоріг — руна Ейваз

Ваша внутрішня стійкість — база для дій. Сьогодні вам легко бути впевненими і мудрими.

Водолій — руна Беркана

День оновлення: нові проєкти, творчі ідеї, розвиток. Або духовне зростання — будь-що, що дає життя.

Риби — руна Отала

Сім’я, спадщина і цінність коренів особливо важливі. Нехай ваш дім або коріння дадуть вам опору.

29 серпня 2025 року — це день, коли руни дарують підтримку через стійкість, ясність та цінність взаємин. Слухайте свій внутрішній голос, дійте разом і будьте відкриті до оновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

