Рунічний гороскоп на 29 серпня 2025 року: Скорпіонам — підтримка, Терезам — новий напрям
29 серпня — день, що приносить ясність, партнерство та внутрішню підтримку. Руни наголошують на необхідності руху вперед у співпраці та оновленні напрямків.
Руни — це древні архетипи, що несуть силу на щодень. Сьогодні вони відкривають перед знаками Зодіаку можливості через взаємодію, прозорі рішення і віру у власну силу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках Зодіаку
Овен — руна Гебо
Символізує партнерство, рівність і взаємний обмін. Сьогодні ваші справи приведуть плоди, якщо будете діяти в парі.
Телець — руна Лагуз
Інтуїція, емоційний потік і довірливість сьогодні стануть вашими гідами. Слухайте внутрішній голос — він знає шлях.
Близнята — руна Йера
Пора насолоджуватися результатами. Ваші зусилля починають приносити стабільний результат — підбивайте підсумки.
Рак — руна Ансуз
Слова мають силу. Сьогодні важливо виразити свої думки або прислухатись до внутрішнього наставника.
Лев — руна Феху
День для накопичення ресурсу — як фізичного, так і енергетичного. Ваша стабільність — ваш ключ.
Діва — руна Турисаз
Цей знак несе виклик, який ви можете подолати. Важливо бути стійкими, захищати кордони.
Терези — руна Райдо
Гармонія руху — ваш фокус. Плануйте кроки чітко — і шлях веде до мети.
Скорпіон — руна Соулу
Внутрішнє світло допоможе вам. Це ваш день для прозорих рішень і емоційного очищення.
Стрілець — руна Ингуз
Новий старт у повітрі. Започаткуйте те, що важливо — воно має шанси вирости і принести плоди.
Козоріг — руна Ейваз
Ваша внутрішня стійкість — база для дій. Сьогодні вам легко бути впевненими і мудрими.
Водолій — руна Беркана
День оновлення: нові проєкти, творчі ідеї, розвиток. Або духовне зростання — будь-що, що дає життя.
Риби — руна Отала
Сім’я, спадщина і цінність коренів особливо важливі. Нехай ваш дім або коріння дадуть вам опору.
29 серпня 2025 року — це день, коли руни дарують підтримку через стійкість, ясність та цінність взаємин. Слухайте свій внутрішній голос, дійте разом і будьте відкриті до оновлення.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
