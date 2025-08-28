ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 29 серпня 2025 року: Скорпіонам — підтримка, Терезам — новий напрям

29 серпня — день, що приносить ясність, партнерство та внутрішню підтримку. Руни наголошують на необхідності руху вперед у співпраці та оновленні напрямків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це древні архетипи, що несуть силу на щодень. Сьогодні вони відкривають перед знаками Зодіаку можливості через взаємодію, прозорі рішення і віру у власну силу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках Зодіаку

  • Овен — руна Гебо
    Символізує партнерство, рівність і взаємний обмін. Сьогодні ваші справи приведуть плоди, якщо будете діяти в парі.

  • Телець — руна Лагуз
    Інтуїція, емоційний потік і довірливість сьогодні стануть вашими гідами. Слухайте внутрішній голос — він знає шлях.

  • Близнята — руна Йера
    Пора насолоджуватися результатами. Ваші зусилля починають приносити стабільний результат — підбивайте підсумки.

  • Рак — руна Ансуз
    Слова мають силу. Сьогодні важливо виразити свої думки або прислухатись до внутрішнього наставника.

  • Лев — руна Феху
    День для накопичення ресурсу — як фізичного, так і енергетичного. Ваша стабільність — ваш ключ.

  • Діва — руна Турисаз
    Цей знак несе виклик, який ви можете подолати. Важливо бути стійкими, захищати кордони.

  • Терези — руна Райдо
    Гармонія руху — ваш фокус. Плануйте кроки чітко — і шлях веде до мети.

  • Скорпіон — руна Соулу
    Внутрішнє світло допоможе вам. Це ваш день для прозорих рішень і емоційного очищення.

  • Стрілець — руна Ингуз
    Новий старт у повітрі. Започаткуйте те, що важливо — воно має шанси вирости і принести плоди.

  • Козоріг — руна Ейваз
    Ваша внутрішня стійкість — база для дій. Сьогодні вам легко бути впевненими і мудрими.

  • Водолій — руна Беркана
    День оновлення: нові проєкти, творчі ідеї, розвиток. Або духовне зростання — будь-що, що дає життя.

  • Риби — руна Отала
    Сім’я, спадщина і цінність коренів особливо важливі. Нехай ваш дім або коріння дадуть вам опору.

29 серпня 2025 року — це день, коли руни дарують підтримку через стійкість, ясність та цінність взаємин. Слухайте свій внутрішній голос, дійте разом і будьте відкриті до оновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

