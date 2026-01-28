ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 29 січня 2026 року: Овнам — шанс прорватися вперед, Рибам — важливе завершення

29 січня 2026 року руни вказують на день активних дій і підбиття підсумків: одні знаки отримають можливість різко зрушити справи з місця, іншим доведеться поставити крапку в тому, що більше не дає результату.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

29 січня 2026 року — день, коли руни радять не відкладати рішення. Події сприяють активним діям, але водночас вимагають відповідальності за вибір.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 29 січня 2026 року

Овен — руна Тейваз

День боротьби за результат. Ви зможете просунути свою ідею або позицію, якщо діятимете рішуче й не відступатимете перед тиском.

Телець — руна Феху

Фокус на користі. Гарний день для фінансових рішень, покупок і дій, які приносять практичний зиск.

Близнята — руна Ансуз

Важлива інформація. Розмова, новина або повідомлення можуть змінити ваші плани — уважно слухайте й читайте між рядків.

Рак — руна Беркана

Відновлення і турбота. День сприяє спокійному темпу, роботі без перевантаження та увазі до власного стану.

Лев — руна Соулу

Впевненість і вплив. Ви будете помітними й переконливими, якщо не занижуватимете власну цінність.

Діва — руна Кеназ

Контроль деталей. Сьогодні саме дрібниці визначатимуть результат — перевіряйте документи й домовленості.

Терези — руна Гебо

Домовленість і баланс. День підходить для партнерських рішень і компромісів, які знімають напругу.

Скорпіон — руна Альґіз

Захист меж. Варто бути обережними в контактах і не дозволяти іншим нав’язувати вам свою волю.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміна курсу. Можливі поїздки або рішення, які прискорять розвиток справ.

Козоріг — руна Наутиз

Дисципліна і обмеження. День вимагатиме чіткого плану й відмови від зайвого, але це дасть стабільність.

Водолій — руна Дагаз

Поворотний момент. Може з’явитися нова ідея або варіант, який змінить ваше бачення ситуації.

Риби — руна Йєра

Важливе завершення. Ви побачите результат попередніх зусиль і зрозумієте, що варто закрити, а що — продовжити.

Руни цього дня підкреслюють важливість руху й підсумків. Сьогодні корисно діяти сміливо, але не хаотично, й завершувати те, що заважає рухатися далі.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

