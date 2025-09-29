Рунічний гороскоп на 29 вересня 2025 року: Терезам — баланс, Левам — впевненість

Руни / © ТСН

Руничні символи цього дня нагадують про важливість ясності, стабільності й послідовності. Це час, коли варто зупинитися, оцінити свій шлях і зробити обдуманий крок уперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

Сила й енергія допоможуть вам вирішити складну ситуацію. Дійте впевнено.

Телець — руна Йера

День підбиття підсумків. Те, над чим ви працювали, нарешті дає результат.

Близнята — руна Кеназ

Ясність думок допоможе прийняти правильне рішення. Чудовий час для навчання.

Рак — руна Гебо

Партнерство та взаємність сьогодні принесуть користь. Цінуйте підтримку близьких.

Лев — руна Тейваз

Рішучість і впевненість у собі — ключ до успіху. Не бійтеся діяти.

Діва — руна Інгуз

Час для нового початку. Ваші ідеї сьогодні мають шанс прорости.

Терези — руна Вуньйо

День гармонії та внутрішнього спокою. Присвятіть час близьким і відпочинку.

Скорпіон — руна Турисаз

Проявіть обережність у словах і діях. Не поспішайте з висновками.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміни — головна тема дня. Час планувати майбутні кроки.

Козоріг — руна Ейваз

Витримка допоможе втримати позиції. День для стабільності та обдуманих рішень.

Водолій — руна Ансуз

Слухайте підказки долі — важливі слова або знаки можуть усе змінити.

Риби — руна Пердро

Несподівані події відкриють нові можливості. Будьте уважними.

29 вересня 2025 року руни радять: шукайте баланс між дією та спокоєм. День сприятливий для завершень, підсумків і усвідомлення власної сили.

