Рунічний гороскоп на 29 вересня 2025 року: Терезам — баланс, Левам — впевненість
29 вересня — день внутрішньої рівноваги й рішучості. Терези знайдуть баланс у стосунках, а Леви отримають упевненість для нових дій.
Руничні символи цього дня нагадують про важливість ясності, стабільності й послідовності. Це час, коли варто зупинитися, оцінити свій шлях і зробити обдуманий крок уперед.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
Сила й енергія допоможуть вам вирішити складну ситуацію. Дійте впевнено.
Телець — руна Йера
День підбиття підсумків. Те, над чим ви працювали, нарешті дає результат.
Близнята — руна Кеназ
Ясність думок допоможе прийняти правильне рішення. Чудовий час для навчання.
Рак — руна Гебо
Партнерство та взаємність сьогодні принесуть користь. Цінуйте підтримку близьких.
Лев — руна Тейваз
Рішучість і впевненість у собі — ключ до успіху. Не бійтеся діяти.
Діва — руна Інгуз
Час для нового початку. Ваші ідеї сьогодні мають шанс прорости.
Терези — руна Вуньйо
День гармонії та внутрішнього спокою. Присвятіть час близьким і відпочинку.
Скорпіон — руна Турисаз
Проявіть обережність у словах і діях. Не поспішайте з висновками.
Стрілець — руна Райдо
Рух і зміни — головна тема дня. Час планувати майбутні кроки.
Козоріг — руна Ейваз
Витримка допоможе втримати позиції. День для стабільності та обдуманих рішень.
Водолій — руна Ансуз
Слухайте підказки долі — важливі слова або знаки можуть усе змінити.
Риби — руна Пердро
Несподівані події відкриють нові можливості. Будьте уважними.
29 вересня 2025 року руни радять: шукайте баланс між дією та спокоєм. День сприятливий для завершень, підсумків і усвідомлення власної сили.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
