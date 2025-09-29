ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 29 вересня 2025 року: Терезам — баланс, Левам — впевненість

29 вересня — день внутрішньої рівноваги й рішучості. Терези знайдуть баланс у стосунках, а Леви отримають упевненість для нових дій.

Руни

Руни / © ТСН

Руничні символи цього дня нагадують про важливість ясності, стабільності й послідовності. Це час, коли варто зупинитися, оцінити свій шлях і зробити обдуманий крок уперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    Сила й енергія допоможуть вам вирішити складну ситуацію. Дійте впевнено.

  • Телець — руна Йера
    День підбиття підсумків. Те, над чим ви працювали, нарешті дає результат.

  • Близнята — руна Кеназ
    Ясність думок допоможе прийняти правильне рішення. Чудовий час для навчання.

  • Рак — руна Гебо
    Партнерство та взаємність сьогодні принесуть користь. Цінуйте підтримку близьких.

  • Лев — руна Тейваз
    Рішучість і впевненість у собі — ключ до успіху. Не бійтеся діяти.

  • Діва — руна Інгуз
    Час для нового початку. Ваші ідеї сьогодні мають шанс прорости.

  • Терези — руна Вуньйо
    День гармонії та внутрішнього спокою. Присвятіть час близьким і відпочинку.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Проявіть обережність у словах і діях. Не поспішайте з висновками.

  • Стрілець — руна Райдо
    Рух і зміни — головна тема дня. Час планувати майбутні кроки.

  • Козоріг — руна Ейваз
    Витримка допоможе втримати позиції. День для стабільності та обдуманих рішень.

  • Водолій — руна Ансуз
    Слухайте підказки долі — важливі слова або знаки можуть усе змінити.

  • Риби — руна Пердро
    Несподівані події відкриють нові можливості. Будьте уважними.

29 вересня 2025 року руни радять: шукайте баланс між дією та спокоєм. День сприятливий для завершень, підсумків і усвідомлення власної сили.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

