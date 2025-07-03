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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1982
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 3 липня: Левам — діяти, Рибам — прислухатися до знаків

Сьогодні руни підказують: варто діяти свідомо, довіряти інтуїції й не боятися змін, що відкривають нові можливості.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руна "Райдо" — символ руху, вибору й духовного шляху. Вона запрошує діяти сміливо й відповідально, навіть коли дорога ще неясна.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен – "Тейваз"

Символ сили, справедливості й мужності. Сьогодні важливо діяти етично і з честю — рішення, прийняті зі сміливістю, принесуть довгострокову вигоду.

Телець – "Отала"

Коріння, спадкоємність, домівка. Сьогодні можете знайти опору в традиціях або сімейних цінностях — час для стабільності й внутрішнього спокою.

Близнята – "Ансуз"

Руна комунікації та божественної мудрості. Сьогодні можливі ясні ідеї або надихаючі повідомлення — прислухайтесь до внутрішнього голосу і відкрийтесь новим думкам.

Рак – "Беркана"

Народження, плодючість та нові починання. Хороший день для емоційного відновлення, оновлення відносин або початку проєкту, який несе тепло й розвиток.

Лев – "Совіло"

Руна Сонця, перемоги й внутрішньої ясності. Енергія дня допоможе вам сяяти без агресії — ведіть інших прикладом і відчуйте власну силу й світло.

Діва – "Ейваз"

Трансформація, захист і духовна міцність. Ідеальний час для внутрішніх змін — перегляньте, що потрібно відпустити, аби виникла нова стабільність.

Терези – "Ґебо"

Гармонія, обмін, справедливість. Сьогодні корисно звернути увагу на баланс «давати — отримувати» у стосунках і партнерах. Взаємовідкрита взаємодія — ключ до довіри.

Скорпіон – "Гагалаз"

Деструкція та відродження. Хоч складнощі можуть з’явитись раптово, вони відкриють шлях до нового рівня сили — приймайте зміни з вірою й ресурсом внутрішньої стійкості.

Стрілець – "Лагуз"

Інтуїція, потік, оновлення. Руна закликає довіритись внутрішнім передчуттям, дозволити емоціям стати провідником і м’яко плинути за життєвими потоками.

Козоріг – "Кеназ"

Прояснення, творення, світло. Це час, коли ідеї стають очевидними, конфлікти — досвітніми, і нова ясність може засяяти в ході спілкування або творчого акту.

Водолій – "Уруз"

Сила, витривалість і потенціал. Вдалий день для рішучої активності — приймайте нові можливості з мужністю, не зволікаючи зі своїми намірами.

Риби – "Пертро"

Таємничість, приховані шляхи, удача. У вас можуть з’явитися знак або підказка з невидимого рівня — довіртеся містичним процесам і зверніть увагу на символи в житті.

3 липня — день зміни, руху і внутрішньої трансформації. Руна "Райдо" задає ритм: рухайтеся впевнено, навіть якщо шлях ще не ясний.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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