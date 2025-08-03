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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 3 серпня 2025 року: Дівам — внутрішній прорив, Стрільцям — ясність наміру

Руни 3 серпня дарують фокус і внутрішню ясність — день для цілеспрямованих рухів із глибоким внутрішнім резонансом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це стародавні знаки, які несуть у собі символіку внутрішніх сил і зовнішніх подій. 3 серпня вони підкреслюють важливість усвідомлених рішень і знання свого шляху. Цей день дає можливість поєднати внутрішній прорив із ясністю дії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках зодиаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Райдо” — рух, напрямок, організованість
Чітка траєкторія допоможе впевнено долати перешкоди, як зовнішні, так і внутрішні.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Кеназ” — творчість, просвітлення, відкриття
Ваш внутрішній світ сьогодні яскравий — якщо прислухаєтесь до ідей, які приходять несподівано, знайдете інструмент їх втілення.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Уруз” — сила, стійкість, самовідновлення
Внутрішні резерви можуть допомогти залишатися стійкими у хаотичних ситуаціях. Це день основи.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Пердро” — інтуїція, таємничість, несвідоме
Покладіться на внутрішні почуття — вони несуть інформацію, яку логіка не завжди бачить.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Еваз” — союз, рух, синергія
Разом із кимось рухатись легше. Партнерство — ваш ключ до швидкого прогресу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, злам, нова початкова сторінка
Те, що завтра не знадобиться, повинно відійти сьогодні. Це дасть простір для нового.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Соулу” — успіх, світло, внутрішнє ясновидіння
Сьогодні інтуїція може бути вашою яскравою дорогою до впевненості в словах і вчинках.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Гебо” — рівновага, обмін, партнерство
Взаємодія з іншим може відкрити нові горизонти. Це день взаємності.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Йера” — результат, цикл, врожай
Підбиття підсумків — не слабкість, а мудрість. Бережіть те, що здобули.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Манназ” — команда, спільнота, люди
Обирайте зв’язки, які підтримують. Один мудрий союз важливіший за багато «корисних» контактів.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Лагуз” — довіра, потік, емоційна вода
Коли логіка не просто веде — дозвольте відчуттям направляти вас. Це допоможе досягти гармонії з оточенням.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Дагаз” — новий погляд, прозріння, світанок
Сьогодні ви можете побачити вихід з ситуації, що застопорилася. Дозвольте собі побачити на початку все по‑новому.

3 серпня — день внутрішньої ясності та осмисленої дії. Руни показують, де варто діяти, а де — спостерігати. Краса цього дня в умінні поєднати внутрішній прорив із зовнішнім балансом.

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