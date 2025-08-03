- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 3 серпня 2025 року: Дівам — внутрішній прорив, Стрільцям — ясність наміру
Руни 3 серпня дарують фокус і внутрішню ясність — день для цілеспрямованих рухів із глибоким внутрішнім резонансом.
Руни — це стародавні знаки, які несуть у собі символіку внутрішніх сил і зовнішніх подій. 3 серпня вони підкреслюють важливість усвідомлених рішень і знання свого шляху. Цей день дає можливість поєднати внутрішній прорив із ясністю дії.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп по знаках зодиаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Райдо” — рух, напрямок, організованість
Чітка траєкторія допоможе впевнено долати перешкоди, як зовнішні, так і внутрішні.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Кеназ” — творчість, просвітлення, відкриття
Ваш внутрішній світ сьогодні яскравий — якщо прислухаєтесь до ідей, які приходять несподівано, знайдете інструмент їх втілення.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Уруз” — сила, стійкість, самовідновлення
Внутрішні резерви можуть допомогти залишатися стійкими у хаотичних ситуаціях. Це день основи.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Пердро” — інтуїція, таємничість, несвідоме
Покладіться на внутрішні почуття — вони несуть інформацію, яку логіка не завжди бачить.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Еваз” — союз, рух, синергія
Разом із кимось рухатись легше. Партнерство — ваш ключ до швидкого прогресу.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Гагалаз” — очищення, злам, нова початкова сторінка
Те, що завтра не знадобиться, повинно відійти сьогодні. Це дасть простір для нового.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Соулу” — успіх, світло, внутрішнє ясновидіння
Сьогодні інтуїція може бути вашою яскравою дорогою до впевненості в словах і вчинках.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Гебо” — рівновага, обмін, партнерство
Взаємодія з іншим може відкрити нові горизонти. Це день взаємності.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Йера” — результат, цикл, врожай
Підбиття підсумків — не слабкість, а мудрість. Бережіть те, що здобули.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Манназ” — команда, спільнота, люди
Обирайте зв’язки, які підтримують. Один мудрий союз важливіший за багато «корисних» контактів.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Лагуз” — довіра, потік, емоційна вода
Коли логіка не просто веде — дозвольте відчуттям направляти вас. Це допоможе досягти гармонії з оточенням.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Дагаз” — новий погляд, прозріння, світанок
Сьогодні ви можете побачити вихід з ситуації, що застопорилася. Дозвольте собі побачити на початку все по‑новому.
3 серпня — день внутрішньої ясності та осмисленої дії. Руни показують, де варто діяти, а де — спостерігати. Краса цього дня в умінні поєднати внутрішній прорив із зовнішнім балансом.