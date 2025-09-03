Рунічний гороскоп на 3 вересня 2025 року: Львам — ясність, Козорогам — захист

Руни / © ТСН

Руни — це знаки, що відображають глибші архетипи, які діють у нас щодня. Сьогодні вони торкаються тем видимості, захисту та внутрішнього балансу. Перегляньте поради для вашого знаку, які підкажуть, як краще рухатися вперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Алґіз

Сьогодні особливо важливо відчути, хто стоїть поруч. Ваша сила — у захисті і взаємній підтримці.

Телець — руна Вуньйо

Внутрішнє задоволення і гармонія — ваш ресурс. Маленькі радощі можуть мати великий вплив.

Близнята — руна Йера

Плоди ваших зусиль — на виду. Сьогодні вдалий день для підбиття підсумків.

Рак — руна Ейваз

Внутрішня структура й захист зміцнюють. Не поспішайте, залишайтеся фокусованими.

Лев — руна Ансуз

Слово несе силу. Сьогодні ви маєте ресурс ясності думки — сформулюйте головне чітко.

Діва — руна Турисаз

Захистіть власний простір. Інколи «ні» важливіше, ніж «так».

Терези — руна Феху

Внутрішнє багатство — у ресурсах, що вас окриляють. Сконцентруйтесь на тому, що приносить зростання.

Скорпіон — руна Гебо

Рівноправність у стосунках здатна відкрити справжню силу. Взаємність — сила.

Стрілець — руна Соулу

У ясності — джерело. Сьогодні ваше світло — найкращий провідник.

Козоріг — руна Іса

Пауза дає ясність. Зупинитись — означає відновитися і отримати нове бачення.

Водолій — руна Райдо

Рух — не завжди миттєвий. Сьогодні відповідне планування приведе до результату.

Риби — руна Пердро

Неочікуване може принести щось важливе. Прислухайтеся до знаків і довіртеся долі.

3 вересня 2025 року руни радять: зберігайте ясність та внутрішню силу, цінуйте підтримку й не забувайте про важливість паузи. Коли ви розслаблені й зрозумілі — рух стає впевненим.

