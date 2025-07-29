Рунічний гороскоп на 30 липня 2025 року: Левам — потужний старт, Козорогам — внутрішня рівновага

Руни / © ТСН

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Руни — це стародавні символи, які допомагають відчитати приховані тенденції та налаштуватися на правильну хвилю. 30 липня 2025 року вони відкривають енергію оновлення, дії та стабільності. Це день, коли варто сміливо починати нові проєкти та водночас не забувати про внутрішній спокій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Соуло” — успіх, ясність, перемога

Сьогодні ви отримаєте заряд енергії та впевненості. Вдалий момент, щоб рухатися вперед без сумнівів.

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Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Іса” — пауза, стабільність, концентрація

Перш ніж діяти, варто зупинитися і проаналізувати ситуацію. Це допоможе уникнути помилок.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Одал” — дім, спадщина, корені

Сьогодні важливо приділити увагу сімейним питанням або завершити справи, пов’язані з власністю.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Турисаз” — захист, відсіч, обережність

Варто діяти обережно та не піддаватися на провокації. Збереження кордонів принесе спокій.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Феху” — початок, ресурси, прибуток

Вдалий день для старту проєкту або отримання прибутку. Використайте шанс зміцнити свої позиції.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Наутиз” — потреба, терпіння, дисципліна

Не поспішайте — зараз час діяти виважено. Навіть обмеження можуть стати для вас підтримкою.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Перто” — таємниця, відкриття, інтуїтивне розуміння

Можливе отримання неочікуваної інформації, яка допоможе змінити хід подій.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Вуньо” — радість, гармонія, підтримка

Сьогодні на перший план виходять позитивні емоції та взаємодія з близькими.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Ейваз” — витривалість, стійкість, захист

Ваші плани потребують послідовності та терпіння. Не бійтеся триматися своєї стратегії.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Гебо” — союз, рівновага, обмін

Вдалий день для партнерства та врівноважених рішень. Співпраця принесе користь.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Інґуз”— завершення, новий етап, родючість

Час завершити важливу справу, щоб відкрити двері для нового.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Уруз” — сила, енергія, оновлення

День надає вам потужний ресурс для змін. Використайте його на користь собі.

30 липня — день, коли варто поєднувати сміливість у діях і вміння зупинитися, щоб побачити ширшу картину. Руни підказують: баланс між стартом і стабільністю принесе найкращі результати.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.