Рунічний гороскоп на 30 серпня 2025 року: Ракам натхнення, Терезам внутрішня сила

Руни / © ТСН

Реклама

Руни — це стародавні символи, які допомагають зрозуміти енергію дня. Сьогодні вони підкреслюють важливість внутрішнього пошуку, обережного руху вперед і прислухання до прихованих сигналів. Кожен знак отримає трактування, корисне для особистості і ситуації.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп за знаками Зодіаку

Овен — руна Ансуз

Комунікація не випадкова: прислухайтесь до важливих знаків — вони можуть бути ресурсом.

Телець — руна Турисаз

Захисна позиція або потреба в обмеженні — ваша відповідь на сьогодні. Не бійтеся встановлювати межі.

Близнята — руна Райдо

Крок за кроком — і ви знайдете свій шлях уперед. Це про поступ і уважність.

Рак — руна Кеназ

Ідеї та прозріння відкриють новий погляд. Прийміть натхнення і використайте його в практиці.

Лев — руна Феху

Добробут сьогодні може принести як зовнішні, так і внутрішні ресурси. Спробуйте їх примножити.

Діва — руна Соулу

Світло і успіх — введіть це у ваші плани. Це час для ясних цілей і активних дій.

Терези — руна Уруз

Внутрішня сила та рішучість — ваші ресурси сьогодні. Цілеспрямованість дозволить подолати перешкоди.

Скорпіон — руна Наудіз

Внутрішні обмеження можуть стимулювати силу волі. Використайте виклики як поштовх.

Стрілець — руна Пердро

Таємниці можуть стати ключем. Прислухайтеся до інтуїції та не відкидайте випадковості.

Козоріг — руна Тейваз

Справедливі дії — ваш шлях до стабільності. Лідерство із чесністю веде до результату.

Водолій — руна Беркана

Внутрішнє оновлення можливе через піклування. Нехай відновлення буде пріоритетом.

Риби — руна Даґаз

Ясне прозріння і новий погляд — сьогодні ваш день для прориву та іншої перспективи.

30 серпня 2025 року — час слухати внутрішній голос і рухатися навпомацки, але свідомо. Руни закликають до обачності, партнерства та ясності думки — саме так ви зможете зробити цей день корисним кроком уперед.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.