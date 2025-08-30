ТСН у соціальних мережах

Астрологія
30
2 хв

Рунічний гороскоп на 30 серпня 2025 року: Ракам натхнення, Терезам внутрішня сила

30 серпня — день, коли варто звернутися до інтуїції та не боятися нового напрямку. Руни сьогодні вказують на можливість знайти відповіді в глибині, а також потребу поступовості та обачності.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це стародавні символи, які допомагають зрозуміти енергію дня. Сьогодні вони підкреслюють важливість внутрішнього пошуку, обережного руху вперед і прислухання до прихованих сигналів. Кожен знак отримає трактування, корисне для особистості і ситуації.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Ансуз
    Комунікація не випадкова: прислухайтесь до важливих знаків — вони можуть бути ресурсом.

  • Телець — руна Турисаз
    Захисна позиція або потреба в обмеженні — ваша відповідь на сьогодні. Не бійтеся встановлювати межі.

  • Близнята — руна Райдо
    Крок за кроком — і ви знайдете свій шлях уперед. Це про поступ і уважність.

  • Рак — руна Кеназ
    Ідеї та прозріння відкриють новий погляд. Прийміть натхнення і використайте його в практиці.

  • Лев — руна Феху
    Добробут сьогодні може принести як зовнішні, так і внутрішні ресурси. Спробуйте їх примножити.

  • Діва — руна Соулу
    Світло і успіх — введіть це у ваші плани. Це час для ясних цілей і активних дій.

  • Терези — руна Уруз
    Внутрішня сила та рішучість — ваші ресурси сьогодні. Цілеспрямованість дозволить подолати перешкоди.

  • Скорпіон — руна Наудіз
    Внутрішні обмеження можуть стимулювати силу волі. Використайте виклики як поштовх.

  • Стрілець — руна Пердро
    Таємниці можуть стати ключем. Прислухайтеся до інтуїції та не відкидайте випадковості.

  • Козоріг — руна Тейваз
    Справедливі дії — ваш шлях до стабільності. Лідерство із чесністю веде до результату.

  • Водолій — руна Беркана
    Внутрішнє оновлення можливе через піклування. Нехай відновлення буде пріоритетом.

  • Риби — руна Даґаз
    Ясне прозріння і новий погляд — сьогодні ваш день для прориву та іншої перспективи.

30 серпня 2025 року — час слухати внутрішній голос і рухатися навпомацки, але свідомо. Руни закликають до обачності, партнерства та ясності думки — саме так ви зможете зробити цей день корисним кроком уперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

30
