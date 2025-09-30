ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 30 вересня 2025 року: Ракам — підтримка, Стрільцям — ясність

30 вересня стане днем емоційної стабільності та нових відкриттів. Раки отримають підтримку від близьких, а Стрільці — ясність у важливих рішеннях.

Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня нагадують про потребу в гармонії, уважності до знаків долі та віру в себе. Це час, коли можна побачити результати своїх зусиль і визначити нові орієнтири.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    День дій і відповідальності. Ваша сила волі допоможе розв'язувати складне питання.

  • Телець — руна Йера
    Підсумки минулих днів принесуть відчуття задоволення. Добрий день для планування.

  • Близнята — руна Кеназ
    Прозріння й нові ідеї допоможуть побачити рішення.

  • Рак — руна Гебо
    Підтримка від друзів і родини стане головним джерелом сил.

  • Лев — руна Соулу
    Ваша енергія сьогодні особливо потужна. Використайте її для реалізації задуманого.

  • Діва — руна Вуньйо
    День радості та гармонії. Приділіть час тому, що справді надихає.

  • Терези — руна Ансуз
    Слова й розмови можуть стати ключем до розуміння ситуації.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Не поспішайте. День потребує розважливості та контролю емоцій.

  • Стрілець — руна Кеназ
    Ясність думок допоможе прийняти правильне рішення. Дійте впевнено.

  • Козоріг — руна Ейваз
    Витримка та послідовність допоможуть вам залишатися на своєму шляху.

  • Водолій — руна Інгуз
    Ідеї, народжені сьогодні, мають великий потенціал.

  • Риби — руна Пердро
    Доля може подарувати несподіваний шанс. Не бійтеся ризикнути.

30 вересня 2025 року руни підказують: час діяти спокійно, але впевнено. Гармонія, ясність і підтримка від близьких допоможуть завершити місяць на позитивній ноті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

