- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 2 хв
Рунічний гороскоп на 30 вересня 2025 року: Ракам — підтримка, Стрільцям — ясність
30 вересня стане днем емоційної стабільності та нових відкриттів. Раки отримають підтримку від близьких, а Стрільці — ясність у важливих рішеннях.
Руни цього дня нагадують про потребу в гармонії, уважності до знаків долі та віру в себе. Це час, коли можна побачити результати своїх зусиль і визначити нові орієнтири.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Тейваз
День дій і відповідальності. Ваша сила волі допоможе розв'язувати складне питання.
Телець — руна Йера
Підсумки минулих днів принесуть відчуття задоволення. Добрий день для планування.
Близнята — руна Кеназ
Прозріння й нові ідеї допоможуть побачити рішення.
Рак — руна Гебо
Підтримка від друзів і родини стане головним джерелом сил.
Лев — руна Соулу
Ваша енергія сьогодні особливо потужна. Використайте її для реалізації задуманого.
Діва — руна Вуньйо
День радості та гармонії. Приділіть час тому, що справді надихає.
Терези — руна Ансуз
Слова й розмови можуть стати ключем до розуміння ситуації.
Скорпіон — руна Турисаз
Не поспішайте. День потребує розважливості та контролю емоцій.
Стрілець — руна Кеназ
Ясність думок допоможе прийняти правильне рішення. Дійте впевнено.
Козоріг — руна Ейваз
Витримка та послідовність допоможуть вам залишатися на своєму шляху.
Водолій — руна Інгуз
Ідеї, народжені сьогодні, мають великий потенціал.
Риби — руна Пердро
Доля може подарувати несподіваний шанс. Не бійтеся ризикнути.
30 вересня 2025 року руни підказують: час діяти спокійно, але впевнено. Гармонія, ясність і підтримка від близьких допоможуть завершити місяць на позитивній ноті.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.