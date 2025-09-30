Рунічний гороскоп на 30 вересня 2025 року: Ракам — підтримка, Стрільцям — ясність

Руни / © ТСН

Руни цього дня нагадують про потребу в гармонії, уважності до знаків долі та віру в себе. Це час, коли можна побачити результати своїх зусиль і визначити нові орієнтири.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

День дій і відповідальності. Ваша сила волі допоможе розв'язувати складне питання.

Телець — руна Йера

Підсумки минулих днів принесуть відчуття задоволення. Добрий день для планування.

Близнята — руна Кеназ

Прозріння й нові ідеї допоможуть побачити рішення.

Рак — руна Гебо

Підтримка від друзів і родини стане головним джерелом сил.

Лев — руна Соулу

Ваша енергія сьогодні особливо потужна. Використайте її для реалізації задуманого.

Діва — руна Вуньйо

День радості та гармонії. Приділіть час тому, що справді надихає.

Терези — руна Ансуз

Слова й розмови можуть стати ключем до розуміння ситуації.

Скорпіон — руна Турисаз

Не поспішайте. День потребує розважливості та контролю емоцій.

Стрілець — руна Кеназ

Ясність думок допоможе прийняти правильне рішення. Дійте впевнено.

Козоріг — руна Ейваз

Витримка та послідовність допоможуть вам залишатися на своєму шляху.

Водолій — руна Інгуз

Ідеї, народжені сьогодні, мають великий потенціал.

Риби — руна Пердро

Доля може подарувати несподіваний шанс. Не бійтеся ризикнути.

30 вересня 2025 року руни підказують: час діяти спокійно, але впевнено. Гармонія, ясність і підтримка від близьких допоможуть завершити місяць на позитивній ноті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

