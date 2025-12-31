Рунічний гороскоп на 31 грудня 2025 року: Овнам — підсумок, Терезам — гармонія, Рибам — спокійний перехід

Руни / © Pexels

31 грудня руни вказують на день завершення циклу й внутрішнього налаштування перед новим роком. Це час підбити підсумки, відпустити зайве та зберегти енергію для наступного етапу. Події не потребують ривків — важливішими стануть усвідомлені рішення і теплі контакти.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 31 грудня

Овен — руна Йєра

Підсумок зробленого. Ви бачите результат зусиль року й можете спокійно закрити важливу тему. День для завершення, а не стартів.

Телець — руна Отал

Дім і традиції. Родинні справи, святкова атмосфера та відчуття опори допоможуть увійти в новий рік без напруги.

Близнята — руна Ансуз

Слова мають значення. Привітання, розмови й домовленості формують настрій дня. Варто обирати теплий і щирий тон.

Рак — руна Беркана

Турбота і затишок. День сприяє близькому колу, сімейному теплу та емоційному відновленню.

Лев — руна Соулу

Святковий підйом. Ви можете стати джерелом позитиву для інших і задати настрій вечора без зайвого напруження.

Діва — руна Кеназ

Упорядкування й завершення дрібниць. Добре підвести підсумки, навести лад і закрити незакінчені справи.

Терези — руна Вуньйо

Гармонія та радість. День несе приємні емоції, легкість у спілкуванні та відчуття балансу.

Скорпіон — руна Альгіз

Захист меж. Варто обирати безпечні формати святкування й не втягуватися в суперечки. Спокій важливіший за емоції.

Стрілець — руна Райдо

Перехід. Символічний рух у новий рік — через дорогу, зміну планів або внутрішнє рішення.

Козоріг — руна Феху

Цінність досягнутого. День нагадує про ресурси, здобуті за рік, і про те, що варто взяти із собою далі.

Водолій — руна Дагаз

Зміна стану. Ви відчуєте внутрішній перелом між старим і новим. День сприяє оновленню настрою.

Риби — руна Лагуз

Плавний перехід. Краще дозволити подіям текти спокійно, без надмірних очікувань. День для тиші й прийняття.

Руни 31 грудня підкреслюють значення завершення як основи для нового початку. Сьогодні корисно відпустити зайве, подякувати собі за пройдений шлях і спокійно перейти у новий рік з відчуттям опори.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

