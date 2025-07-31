Рунічний гороскоп на 31 липня 2025 року: Близнятам — ресурс через партнерство, Дівам — момент ясності

Руни / © ТСН

Реклама

Руни — це символи містичних енергій, що підказують, як вдало пройти день. 31 липня дарує нам урок партнерства, ясності намірів і особистої присутності. Це не день випадковостей: руни закликають до балансу між зовнішнім рухом і внутрішнім спокоєм, нагадуючи, що справжні прориви приходять через синергію та чіткість.

Гороскоп по знаках зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Совіло” — успіх, світло, цілеспрямованість

Сьогодні ваш внутрішній компас чистий: рухайтесь впевнено до мети. Проявіть почуття власної сили — і успіх сам знайде вас.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Гебо” — обмін, партнерство, рівновага

Спільні дії приноситимуть позитив: дайте — і отримаєте. Взаємини стають джерелом ресурсів, а не рутини.

Реклама

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Манназ” — люди, колектив, взаємодія

Сила команди чи друзів може відкрити несподівані можливості. Ваша ідея важлива — але більше значення має підтримка інших.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Отал” — спадщина, територія, спадкоємність

Сьогодні добре працювати з тим, що має глибше коріння: сім’я, домівка, традиції. Вони надають стабільність.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, трансформація

Неочікувані обставини можуть вилучити зайве — і це на благо. Пускати старе зараз — значить звільнити місце для нового.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Іса” — статика, пауза, концентрація

Якщо потрібно ухвалити рішення — найкращий крок зараз — зупинка. Поспіх не дає ясності. Зберігайте внутрішній фокус.

Реклама

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Вуньо” — радість, щастя, легкість

Є можливість виплеснути позитивну енергію в стосунках і в проєктах. Займіться тим, що дарує задоволення — успіх із радістю несе стійкість.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Ейваз” — спрямований рух, співпраця

Найкраще дієте в тандемі. Навіть невеличкий союз може підсилити ваше становище. Головне — довіра до партнера.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Турисаз” — захист, пряма дія

Відкриті конфлікти чи чіткі межі можуть бути корисними. Відстоюйте простір, але з повагою. Ваша постава — ваша сила.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Інгуз” — завершення, родючість, новий цикл

Сьогодні — гарний день для завершення проєкту і початку нового. Завершення — не кінець, а старт чогось кращого.

Реклама

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Пертро” — приховане, шанс, інтуїція

Слідкуйте за підказками, що приходять «з нізвідки». Іноді саме те, що не видно, впливає більше за очевидне. Шукай знак — він поруч.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Уруз” — внутрішня сила, витривалість, пробудження

Внутрішня стабільність працює навіть тоді, коли зовнішньо все змінюється. Довіртесь своїм силам — і дочекайтесь внутрішнього пробудження.

31 липня — ідеальний момент поєднати рішучість і партнерство, силу й ясність. Руни підказують: коли ви не самотні у своїй дорозі, нові двері відкриваються легше. Довіртесь потоку партнерства та внутрішнього знання, і день принесе балансовий прорив.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.