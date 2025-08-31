- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 31 серпня 2025 року: Ракам випробування, Левам гармонія у стосунках
31 серпня — день, коли руни підказують важливість збереження внутрішньої сили й уміння знаходити баланс у взаєминах.
Руни допомагають зрозуміти приховані енергії дня та спрямувати їх на користь собі. Сьогодні вони вказують на випробування для одних і відчуття гармонії для інших.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Райдо
День сприятливий для руху та організованих кроків уперед.
Телець — руна Кеназ
Прозріння і нові ідеї підкажуть шлях до вирішення складної ситуації.
Близнята — руна Феху
Фокус на ресурсах — матеріальних чи внутрішніх. Є шанс на вигідну пропозицію.
Рак — руна Наудіз
Можливі затримки чи виклики. Це час, коли потрібно зберігати витримку і вчитися на обмеженнях.
Лев — руна Гебо
Гармонія у стосунках і взаємна підтримка виведуть вас на новий рівень.
Діва — руна Ейваз
Внутрішня стійкість і мудрість допоможуть подолати перешкоди.
Терези — руна Лагуз
Інтуїція веде вас — довіряйте відчуттям, навіть якщо логіка каже інше.
Скорпіон — руна Пердро
Ситуації можуть розкрити приховані можливості. Випадковості сьогодні невипадкові.
Стрілець — руна Беркана
День для оновлення й турботи про себе чи близьких.
Козоріг — руна Тейваз
Чесність та сила духу допоможуть отримати повагу і результат.
Водолій — руна Соулу
Енергія світла дає натхнення й очищення.
Риби — руна Йера
Настав час підбити підсумки — ви побачите результати своїх зусиль.
31 серпня 2025 року варто зосередитися на пошуку балансу, чесності та підтримки. Руни нагадують: випробування роблять нас сильнішими, а гармонійні взаємини — надійнішою опорою.
