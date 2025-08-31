Рунічний гороскоп на 31 серпня 2025 року: Ракам випробування, Левам гармонія у стосунках

Руни / © pixabay.com

Руни допомагають зрозуміти приховані енергії дня та спрямувати їх на користь собі. Сьогодні вони вказують на випробування для одних і відчуття гармонії для інших.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Райдо

День сприятливий для руху та організованих кроків уперед.

Телець — руна Кеназ

Прозріння і нові ідеї підкажуть шлях до вирішення складної ситуації.

Близнята — руна Феху

Фокус на ресурсах — матеріальних чи внутрішніх. Є шанс на вигідну пропозицію.

Рак — руна Наудіз

Можливі затримки чи виклики. Це час, коли потрібно зберігати витримку і вчитися на обмеженнях.

Лев — руна Гебо

Гармонія у стосунках і взаємна підтримка виведуть вас на новий рівень.

Діва — руна Ейваз

Внутрішня стійкість і мудрість допоможуть подолати перешкоди.

Терези — руна Лагуз

Інтуїція веде вас — довіряйте відчуттям, навіть якщо логіка каже інше.

Скорпіон — руна Пердро

Ситуації можуть розкрити приховані можливості. Випадковості сьогодні невипадкові.

Стрілець — руна Беркана

День для оновлення й турботи про себе чи близьких.

Козоріг — руна Тейваз

Чесність та сила духу допоможуть отримати повагу і результат.

Водолій — руна Соулу

Енергія світла дає натхнення й очищення.

Риби — руна Йера

Настав час підбити підсумки — ви побачите результати своїх зусиль.

31 серпня 2025 року варто зосередитися на пошуку балансу, чесності та підтримки. Руни нагадують: випробування роблять нас сильнішими, а гармонійні взаємини — надійнішою опорою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

