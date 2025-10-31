Рунічний гороскоп на 31 жовтня 2025 року: Дівам — новий погляд, Скорпіонам — стабільність

Руни / © ТСН

Завершення місяця несе енергію підбиття підсумків і внутрішнього очищення. Руни радять не поспішати, а зосередитись на головному — на тому, що дійсно має сенс і приносить стабільність.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Сьогодні важливо діяти з честю та впевненістю — це зміцнить вашу позицію.

Телець — руна Йера

Ви пожинаєте плоди своїх попередніх зусиль. Подякуйте собі за витримку.

Близнята — руна Ансуз

Звертайте увагу на слова — порада чи розмова може виявитися доленосною.

Рак — руна Беркана

М’яка енергія дня підтримує турботу, домашній затишок і стабільність.

Лев — руна Соулу

Ви на хвилі натхнення. День підходить для творчих і лідерських кроків.

Діва — руна Кеназ

З’являється нове бачення. Щось, що було незрозумілим, стане очевидним.

Терези — руна Вуньйо

Гармонія у взаєминах повертає віру у власні сили. День сприяє примиренню.

Скорпіон — руна Одал

Повернення до стабільності. Опора на минуле дає впевненість у сьогоденні.

Стрілець — руна Райдо

Рух уперед природний і легкий. Навіть невеликий крок веде до мети.

Козоріг — руна Інгуз

Щось старе завершується, щоб народити новий цикл. Не чіпляйтесь за минуле.

Водолій — руна Перто

Неочікувана можливість або натяк долі допоможуть змінити перспективу.

Риби — руна Лагуз

Інтуїція стає вашим провідником. Не ігноруйте внутрішній голос.

31 жовтня 2025 року — день тиші та внутрішнього фокуса. Руни підказують: завершення місяця — це не фінал, а лише спокійний перехід у новий цикл із більшим усвідомленням.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

