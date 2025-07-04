Рунічний гороскоп на 4 липня 2025 року: Левам — дія, Дівам — перетворення, а Рибам — містична підказка

Руни / © ТСН

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Руни — це не просто символи, а потужні знаки, що несуть відповіді Всесвіту. Вони підказують, коли діяти, а коли — зупинитись і почути тишу. На 4 липня руни приносять кожному знаку зодіаку унікальне послання.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен

Руна дня: "Тейваз" — це символ волі, цілеспрямованості й внутрішньої чесності. Сьогодні вам варто стояти за свої принципи й не уникати конфлікту, якщо йдеться про справедливість.

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Телець

Руна дня: "Отала" — пов’язана з домом, спадком і корінням. Вдалий момент, щоб подбати про сімейні справи, відновити зв’язок із рідними або зробити простір навколо затишнішим.

Близнята

Руна дня: "Ансуз" — знак слів, інтуїції й натхнення. Зверніть увагу на фрази, що повторюються, сни чи випадкові розмови — там буде потрібна підказка.

Рак

Руна дня: "Беркана" — символ нового початку, турботи й емоційного оновлення. Добрий день, щоб пробачити, заспокоїти серце й створити затишок навколо себе.

Лев

Руна дня: "Совіло" — руна сили, ясності та перемоги. Ви на піку енергії — використайте її для важливого кроку. Ваше світло може стати орієнтиром для інших.

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Діва

Руна дня: "Ейваз" — трансформація, зцілення, рух на глибших рівнях. Довіртесь процесу змін, навіть якщо він здається повільним — усе дозріває вчасно.

Терези

Руна дня: "Гебо" — знак обміну та взаємності. Сьогодні ключем буде рівноправна співпраця — не беріть більше, ніж готові дати, і не жертвуйте понад силу.

Скорпіон

Руна дня: "Гагалаз" — сила стихії, що руйнує, аби створити нове. Якщо щось руйнується — подякуйте і відпустіть. На звільненому місці проросте нове.

Стрілець

Руна дня: "Райдо" — шлях, подорож, рух. Ваші кроки важливі, навіть якщо маршрут незнайомий. Довіряйте своєму ритму й ідіть упевнено.

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Козоріг

Руна дня: "Іса" — зупинка, замороження, пауза. Не форсуйте події — вам потрібен час для аналізу, тиші та стратегічного спокою.

Водолій

Руна дня: "Уруз" — енергія сили, фізичної витривалості та відваги. День сприяє активності, рішучим діям і прокачці особистої сили.

Риби

Руна дня: "Пертро" — руна таємниць, долі та глибинного знання. Звертайте увагу на знаки, синхронності, сни — відповідь уже поруч, але побачить її лише той, хто відчуває.

Руни відкривають шлях — комусь світлий і чіткий, а комусь таємничий і тихий. Слухайте себе, дійте з наміром, і Всесвіт обов’язково дасть відповідь.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.