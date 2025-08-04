Рунічний гороскоп на 4 серпня 2025 року: Левам — творчий злет, Рибам — новий погляд

Руни / © ТСН

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Руни — це стародавні символи сили та мудрості, які відкривають внутрішній ресурс людини. Кожна руна несе власне послання, що допомагає зрозуміти, куди спрямувати енергію дня. 4 серпня вони підкреслюють значення щирих намірів, співпраці та відкритості до нового бачення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Манназ” — спільність, підтримка, колективна сила

Ваша сила сьогодні у людях, які вас оточують. Об’єднуйтеся з тими, хто поділяє ваші цінності.

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Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Ейваз” — рух, адаптація, трансформація

День вимагає гнучкості та готовності змінювати напрямок, коли це потрібно.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Пертро” — інтуїція, таємниця, шанс

Сьогодні варто прислухатися до тих знаків, що не піддаються логічному поясненню.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Тейваз” — воля, цілеспрямованість, мужність

Дійте впевнено та не бійтеся відстоювати свою правоту.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Кеназ” — творчість, світло, нове бачення

Ваша ідея сьогодні може запалити інших. Не бійтеся ділитися своїм натхненням.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Хагалаз” — очищення, злам, новий початок

Відпустіть зайве, щоб звільнити місце для нового етапу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Соулу” — успіх, внутрішнє світло, ясність

Ваші дії сьогодні принесуть позитивний результат, якщо ви діятимете щиро.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Гебо” — рівновага, обмін, партнерство

День сприятливий для укріплення стосунків і чесного діалогу.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Йера” — результат, цикл, врожай

Завершуйте розпочате та підбивайте підсумки.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Уруз” — сила, самовідновлення, витривалість

Не бійтеся складнощів — у вас достатньо внутрішніх ресурсів, щоб їх подолати.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Лагуз” — потік, інтуїція, емоційний резонанс

Довіртесь течії дня — інтуїція підкаже правильний напрям.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Дагаз” — прозріння, світанок, новий погляд

Сьогодні ви зможете побачити ситуацію з абсолютно іншої перспективи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.