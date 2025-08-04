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- Астрологія
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Рунічний гороскоп на 4 серпня 2025 року: Левам — творчий злет, Рибам — новий погляд
Руни цього дня допоможуть знайти баланс між внутрішнім світлом і дією. 4 серпня закликає поєднати інтуїцію та чіткі кроки для досягнення гармонії.
Руни — це стародавні символи сили та мудрості, які відкривають внутрішній ресурс людини. Кожна руна несе власне послання, що допомагає зрозуміти, куди спрямувати енергію дня. 4 серпня вони підкреслюють значення щирих намірів, співпраці та відкритості до нового бачення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Манназ” — спільність, підтримка, колективна сила
Ваша сила сьогодні у людях, які вас оточують. Об’єднуйтеся з тими, хто поділяє ваші цінності.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Ейваз” — рух, адаптація, трансформація
День вимагає гнучкості та готовності змінювати напрямок, коли це потрібно.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Пертро” — інтуїція, таємниця, шанс
Сьогодні варто прислухатися до тих знаків, що не піддаються логічному поясненню.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Тейваз” — воля, цілеспрямованість, мужність
Дійте впевнено та не бійтеся відстоювати свою правоту.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Кеназ” — творчість, світло, нове бачення
Ваша ідея сьогодні може запалити інших. Не бійтеся ділитися своїм натхненням.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Хагалаз” — очищення, злам, новий початок
Відпустіть зайве, щоб звільнити місце для нового етапу.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Соулу” — успіх, внутрішнє світло, ясність
Ваші дії сьогодні принесуть позитивний результат, якщо ви діятимете щиро.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Гебо” — рівновага, обмін, партнерство
День сприятливий для укріплення стосунків і чесного діалогу.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Йера” — результат, цикл, врожай
Завершуйте розпочате та підбивайте підсумки.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Уруз” — сила, самовідновлення, витривалість
Не бійтеся складнощів — у вас достатньо внутрішніх ресурсів, щоб їх подолати.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Лагуз” — потік, інтуїція, емоційний резонанс
Довіртесь течії дня — інтуїція підкаже правильний напрям.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Дагаз” — прозріння, світанок, новий погляд
Сьогодні ви зможете побачити ситуацію з абсолютно іншої перспективи.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.