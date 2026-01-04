Рунічний гороскоп на 4 січня 2026 року: Овнам — користь, Водоліям — співпраця

Руни / © ТСН

4 січня — день переходу від внутрішніх рішень до обережних дій. Руничні символи радять звертати увагу на користь кожного кроку та не діяти на автоматі.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 4 січня 2026 року

Овен — руна Феху

Фокус на користі. День підходить для рішень, які приносять конкретний результат — у справах, фінансах або побуті.

Телець — руна Отал

Опора і стабільність. Варто зайнятися домашніми питаннями, сімейними справами й тим, що створює відчуття надійності.

Близнята — руна Манназ

Тема взаємодії з людьми. Розмова або спільне рішення допоможуть краще зрозуміти власну роль у ситуації.

Рак — руна Лагуз

Плавний ритм. Краще не форсувати події та дозволити собі емоційне відновлення.

Лев — руна Тейваз

Відповідальний вибір. День може поставити питання принципів і потребуватиме прямоти у рішеннях.

Діва — руна Кеназ

Усвідомлення й аналіз. Ви здатні побачити деталь, яка змінює загальну картину, і знайти практичний вихід.

Терези — руна Гебо

Баланс і підтримка. Сприятливий день для домовленостей, взаємних кроків і вирівнювання стосунків.

Скорпіон — руна Хагалаз

Різкий злам планів. Події можуть піти неочікувано, але це допоможе звільнитися від зайвого.

Стрілець — руна Райдо

Рух і корекція маршруту. Навіть невелика зміна планів наблизить до бажаного результату.

Козоріг — руна Наутиз

Потреба в обмеженні. Варто зменшити навантаження й зосередитися лише на головному.

Водолій — руна Еваз

Співпраця і взаємний рух. Разом із іншими буде простіше реалізувати задум або просунутися вперед.

Риби — руна Інгваз

Накопичення і підготовка. День підходить для внутрішньої роботи та збереження ресурсу.

Руни цього дня підкреслюють значення практичності й взаємодії. Сьогодні варто робити тільки те, що має сенс у довшій перспективі, та берегти сили на подальший рух.

