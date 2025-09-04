Рунічний гороскоп на 4 вересня 2025 року: Тельцям — зростання, а Рибам слід прислухатися до інтуїція

Руни / © pixabay.com

Руни — це символи, що вказують на глибинні тренди дня. Сьогодні важливо поєднувати активність і чуттєвий баланс. Нижче — прогноз для кожного знаку Зодіаку з практичними підказками на день.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Ейваз

Внутрішня сила допомагає стояти стійко навіть у несподіваних ситуаціях. Це день захисту свого ресурсу й сили.

Телець — руна Інгуз

Сприятливий час посіяти ідеї. Ваша ініціатива може спричинити значні результати в майбутньому.

Близнята — руна Наутіз

Можливі перепони, але саме вони допомагають зрости у силі волі. Зосередженість — ваш ресурс.

Рак — руна Рейдо

Сьогодні ви можете знайти баланс у будь-якому русі. Обдумані кроки приведуть до прогресу.

Лев — руна Беркана

День для відновлення й зростання. Зосередьтесь на догляді — за собою або своїми ідеями.

Діва — руна Ейваз Символ глибини і витривалості.

Терези — руна Феху

День, коли можливо створити нові ресурси — як матеріальні, так і духовні. Вкладіть правильно.

Скорпіон — руна Соулу

Внутрішнє світло допомагає зорієнтуватися. Його енергія — ключ до ясності і сили.

Стрілець — руна Манназ

Підтримка і взаємодія з іншими сьогодні переважають. Ви — частина ланцюга, а не окрема.

Козоріг — руна Лагуз

Інтуїтивна відкритість веде до доречних рішень. Слухайте інтуїцію, не опирайтесь руху.

Водолій — руна Пердро

Сьогодні можуть відкритися несподівані шляхи. Будьте відкриті до шансів і таємниць.

Риби — руна Дагаз

Переломний момент: просвітлення та новий погляд на ситуацію можливі саме сьогодні.

4 вересня 2025 року — день, коли руни закликають нас використати свою життєву енергію із внутрішньою ясністю. Тельці зростають, Риби чують глибину, іншим — рухатися, обдумувати і довіряти.

