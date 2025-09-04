- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 4 вересня 2025 року: Тельцям — зростання, а Рибам слід прислухатися до інтуїція
4 вересня — день, коли можна ефективно направити свою енергію і одночасно прислухатися до глибинних потреб. Руни обіцяють Тельцям сприятливий імпульс для зростання, а Рибам — особливу увагу до інтуїції.
Руни — це символи, що вказують на глибинні тренди дня. Сьогодні важливо поєднувати активність і чуттєвий баланс. Нижче — прогноз для кожного знаку Зодіаку з практичними підказками на день.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Ейваз
Внутрішня сила допомагає стояти стійко навіть у несподіваних ситуаціях. Це день захисту свого ресурсу й сили.
Телець — руна Інгуз
Сприятливий час посіяти ідеї. Ваша ініціатива може спричинити значні результати в майбутньому.
Близнята — руна Наутіз
Можливі перепони, але саме вони допомагають зрости у силі волі. Зосередженість — ваш ресурс.
Рак — руна Рейдо
Сьогодні ви можете знайти баланс у будь-якому русі. Обдумані кроки приведуть до прогресу.
Лев — руна Беркана
День для відновлення й зростання. Зосередьтесь на догляді — за собою або своїми ідеями.
Діва — руна Ейваз
Символ глибини і витривалості.
Терези — руна Феху
День, коли можливо створити нові ресурси — як матеріальні, так і духовні. Вкладіть правильно.
Скорпіон — руна Соулу
Внутрішнє світло допомагає зорієнтуватися. Його енергія — ключ до ясності і сили.
Стрілець — руна Манназ
Підтримка і взаємодія з іншими сьогодні переважають. Ви — частина ланцюга, а не окрема.
Козоріг — руна Лагуз
Інтуїтивна відкритість веде до доречних рішень. Слухайте інтуїцію, не опирайтесь руху.
Водолій — руна Пердро
Сьогодні можуть відкритися несподівані шляхи. Будьте відкриті до шансів і таємниць.
Риби — руна Дагаз
Переломний момент: просвітлення та новий погляд на ситуацію можливі саме сьогодні.
4 вересня 2025 року — день, коли руни закликають нас використати свою життєву енергію із внутрішньою ясністю. Тельці зростають, Риби чують глибину, іншим — рухатися, обдумувати і довіряти.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
