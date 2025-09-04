ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 4 вересня 2025 року: Тельцям — зростання, а Рибам слід прислухатися до інтуїція

4 вересня — день, коли можна ефективно направити свою енергію і одночасно прислухатися до глибинних потреб. Руни обіцяють Тельцям сприятливий імпульс для зростання, а Рибам — особливу увагу до інтуїції.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © pixabay.com

Руни — це символи, що вказують на глибинні тренди дня. Сьогодні важливо поєднувати активність і чуттєвий баланс. Нижче — прогноз для кожного знаку Зодіаку з практичними підказками на день.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Ейваз
    Внутрішня сила допомагає стояти стійко навіть у несподіваних ситуаціях. Це день захисту свого ресурсу й сили.

  • Телець — руна Інгуз
    Сприятливий час посіяти ідеї. Ваша ініціатива може спричинити значні результати в майбутньому.

  • Близнята — руна Наутіз
    Можливі перепони, але саме вони допомагають зрости у силі волі. Зосередженість — ваш ресурс.

  • Рак — руна Рейдо
    Сьогодні ви можете знайти баланс у будь-якому русі. Обдумані кроки приведуть до прогресу.

  • Лев — руна Беркана
    День для відновлення й зростання. Зосередьтесь на догляді — за собою або своїми ідеями.

  • Діва — руна Ейваз

    Символ глибини і витривалості.

  • Терези — руна Феху
    День, коли можливо створити нові ресурси — як матеріальні, так і духовні. Вкладіть правильно.

  • Скорпіон — руна Соулу
    Внутрішнє світло допомагає зорієнтуватися. Його енергія — ключ до ясності і сили.

  • Стрілець — руна Манназ
    Підтримка і взаємодія з іншими сьогодні переважають. Ви — частина ланцюга, а не окрема.

  • Козоріг — руна Лагуз
    Інтуїтивна відкритість веде до доречних рішень. Слухайте інтуїцію, не опирайтесь руху.

  • Водолій — руна Пердро
    Сьогодні можуть відкритися несподівані шляхи. Будьте відкриті до шансів і таємниць.

  • Риби — руна Дагаз
    Переломний момент: просвітлення та новий погляд на ситуацію можливі саме сьогодні.

4 вересня 2025 року — день, коли руни закликають нас використати свою життєву енергію із внутрішньою ясністю. Тельці зростають, Риби чують глибину, іншим — рухатися, обдумувати і довіряти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

