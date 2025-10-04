Рунічний гороскоп на 4 жовтня 2025 року: Близнятам — новий досвід, Терезам — гармонія

Руни / © ТСН

Руни цього дня символізують оновлення та пошук балансу. Важливо не чинити опір змінам, адже вони відкривають нові шляхи та відновлюють енергію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Тейваз

День активних дій. Ваші рішення сьогодні можуть визначити майбутній успіх.

Телець — руна Йера

Результати ваших зусиль стають видимими. Добрий час для завершення справ.

Близнята — руна Ансуз

Нові знання, ідеї чи знайомства принесуть користь. Будьте відкриті до досвіду.

Рак — руна Ейваз

Стійкість і витримка допоможуть подолати внутрішні сумніви.

Лев — руна Соулу

Енергія та впевненість ведуть вас до визнання. День удачі й ясності.

Діва — руна Кеназ

Інсайти допоможуть розібратися в ситуації. Час прийняття мудрих рішень.

Терези — руна Вуньйо

Гармонія у справах і стосунках. Вдалий день для відновлення внутрішнього спокою.

Скорпіон — руна Турисаз

Не поспішайте реагувати — краще спостерігайте. Терпіння зараз — ваша сила.

Стрілець — руна Райдо

День сприятливий для подорожей, змін і планування майбутнього.

Козоріг — руна Інгуз

Новий етап у роботі чи проєкті. Добрий день для початку важливої справи.

Водолій — руна Гебо

Взаємодія з людьми дасть несподівані результати. Вдалий час для партнерства.

Риби — руна Лагуз

Прислухайтесь до інтуїції — вона допоможе уникнути хибного кроку.

4 жовтня 2025 року руни радять відкритися новому, довіряти процесу й не боятися руху вперед. Це день, коли зміни приносять гармонію, а гармонія — ясність.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.