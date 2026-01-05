Рунічний гороскоп на 5–11 січня 2026 року: Ракам — відновлення, Стрільцям — рух

Руни / © ТСН

Перший повний тиждень січня — це етап адаптації до нового року. Руни радять рухатися поступово, не перевантажувати себе й уважно вибудовувати плани на найближчий період.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 5–11 січня

Овен — руна Уруз

Тиждень повернення енергії. Ви поступово відчуєте готовність братися за справи, але варто розподіляти сили рівномірно, без перевантаження.

Телець — руна Отал

Опора на стабільність. У центрі уваги — дім, фінансові питання та довгострокові рішення. Добрий час для зміцнення бази.

Близнята — руна Ансуз

Комунікація і домовленості. Розмови цього тижня можуть задати напрямок на найближчий місяць, тож варто уважно добирати слова.

Рак — руна Беркана

Відновлення й турбота. Тиждень сприяє емоційному перепочинку, сімейним справам і м’якому поверненню до активності.

Лев — руна Соулу

Внутрішнє піднесення. Ви можете стати джерелом натхнення для інших, але важливо не брати на себе зайвої відповідальності.

Діва — руна Кеназ

Аналіз і впорядкування. Гарний період для наведення ладу в планах, документах і робочих процесах.

Терези — руна Гебо

Баланс і співпраця. Тиждень сприяє партнерським рішенням, компромісам і відновленню рівноваги у стосунках.

Скорпіон — руна Турисаз

Перевірка меж. Доведеться чітко визначити, де варто зупинитися, а де — захистити власні інтереси.

Стрілець — руна Райдо

Рух і зміна курсу. Можливі поїздки, нові плани або внутрішнє рішення про напрямок подальших дій.

Козоріг — руна Наутиз

Обмеження й концентрація. Тиждень підказує зменшити навантаження та зосередитися лише на найважливішому.

Водолій — руна Манназ

Фокус на колі людей. Важливу роль відіграватиме взаємодія з оточенням і розуміння власної ролі в команді.

Риби — руна Інгваз

Внутрішнє накопичення. Період підходить для підготовки й дозрівання ідей, без поспіху та різких рішень.

Руни тижня 5–11 січня підкреслюють важливість стабільного темпу та усвідомлених рішень. Послідовні кроки й уважність до власних меж допоможуть закласти надійну основу для подальшого руху 2026 року.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.