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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Рунічний гороскоп на 5 серпня 2025 року: Дівам — робота над собою, Водоліям — нові грані

5 серпня руни вказують на те, що саме внутрішня робота, баланс і гнучкість сьогодні визначають ваш успіх. День спонукає до тонкої усвідомленості й чіткого наміру.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це символи, спрямовані на розшифрування внутрішнього стану й виявлення ресурсів. Сьогодні вони відкривають шлях до глибшого розуміння себе й допомагають ліквідувати внутрішні блоки. Це день самопізнання і цілком усвідомлених змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Іса” — зупинка, терпіння, спокій
Сьогодні найкраще діяти не через прагнення, а через усвідомлену паузу — даючи собі простір.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня:Наутіз” — необхідність, внутрішнє обмеження
Цей день показує, де ви затримуєтесь; прийміть паузи як частину росту.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня:Пертро” — інтуїція, шанс, зміна
Неочікувані знаки й емоції сьогодні можуть відкрити нові можливості — довіртесь внутрішньому голосу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня:Гебо” — обмін, партнерство, рівновага
У тандемі з іншими ви сильніші — взаємодія має потенціал вивільнення ресурсів.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня:Вуньо” — радість, натхнення, завершення
Завершення циклу приносить світло: знайдіть щастя в тому, що вже зроблено.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Отала” — спадок, корені.
Сьогодні варто звернутися до власної історії — її сила може стати вашим фундаментом.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня:Ейваз” — ефективність, рух, стійкість
Будьте готові адаптувати кроки — рух у правильному річищі змінить багато.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня:Тейваз” — воля, мужність, справедливість
Потрібна внутрішня сила, щоб сказати "так" чи "ні" — обирайте усвідомлено.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня:Йера” — результат, цикл, врожай
Починайте підбивати підсумки — ваш вклад дозріває, цінуйте плоди своєї праці.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня:Уруз” — відновлення, стійкість, потенціал
Внутрішня сила проти зовнішніх обставин — день для самодисципліни та роботи над собою.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня:Лагуз” — потік, інтуїція, емоційна м’якість
Не тримайтеся за контроль — довіртесь життєвому потоку й власному чуттю.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня:Дагаз” — прозріння, світанок, нове бачення
Можливо, народиться новий погляд на знайоме — відкрийтеся до несподіваного.

5 серпня 2025 року — це день глибокого внутрішнього аналізу, балансу та справжньої усвідомленої дії. Слухайте себе, не бійтесь пауз і довіртесь внутрішньому потоку — саме в цій глибині ви знайдете сили для змін. Руни закликають до співпраці, завершення етапів і зустрічі з новим поглядом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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