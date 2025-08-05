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- Астрологія
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Рунічний гороскоп на 5 серпня 2025 року: Дівам — робота над собою, Водоліям — нові грані
5 серпня руни вказують на те, що саме внутрішня робота, баланс і гнучкість сьогодні визначають ваш успіх. День спонукає до тонкої усвідомленості й чіткого наміру.
Руни — це символи, спрямовані на розшифрування внутрішнього стану й виявлення ресурсів. Сьогодні вони відкривають шлях до глибшого розуміння себе й допомагають ліквідувати внутрішні блоки. Це день самопізнання і цілком усвідомлених змін.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Іса” — зупинка, терпіння, спокій
Сьогодні найкраще діяти не через прагнення, а через усвідомлену паузу — даючи собі простір.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Наутіз” — необхідність, внутрішнє обмеження
Цей день показує, де ви затримуєтесь; прийміть паузи як частину росту.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Пертро” — інтуїція, шанс, зміна
Неочікувані знаки й емоції сьогодні можуть відкрити нові можливості — довіртесь внутрішньому голосу.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Гебо” — обмін, партнерство, рівновага
У тандемі з іншими ви сильніші — взаємодія має потенціал вивільнення ресурсів.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Вуньо” — радість, натхнення, завершення
Завершення циклу приносить світло: знайдіть щастя в тому, що вже зроблено.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Отала” — спадок, корені.
Сьогодні варто звернутися до власної історії — її сила може стати вашим фундаментом.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Ейваз” — ефективність, рух, стійкість
Будьте готові адаптувати кроки — рух у правильному річищі змінить багато.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Тейваз” — воля, мужність, справедливість
Потрібна внутрішня сила, щоб сказати "так" чи "ні" — обирайте усвідомлено.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Йера” — результат, цикл, врожай
Починайте підбивати підсумки — ваш вклад дозріває, цінуйте плоди своєї праці.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Уруз” — відновлення, стійкість, потенціал
Внутрішня сила проти зовнішніх обставин — день для самодисципліни та роботи над собою.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Лагуз” — потік, інтуїція, емоційна м’якість
Не тримайтеся за контроль — довіртесь життєвому потоку й власному чуттю.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Дагаз” — прозріння, світанок, нове бачення
Можливо, народиться новий погляд на знайоме — відкрийтеся до несподіваного.
5 серпня 2025 року — це день глибокого внутрішнього аналізу, балансу та справжньої усвідомленої дії. Слухайте себе, не бійтесь пауз і довіртесь внутрішньому потоку — саме в цій глибині ви знайдете сили для змін. Руни закликають до співпраці, завершення етапів і зустрічі з новим поглядом.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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