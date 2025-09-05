Рунічний гороскоп на 5 вересня 2025 року: Овнам — рішучі кроки, Дівам — нові можливості

Руни / © ТСН

Реклама

Давні символи рун допомагають краще зрозуміти енергії дня. Вони підказують, як гармонійно розподілити сили, куди спрямувати увагу й які теми вийдуть на перший план для кожного знаку Зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків Зодіаку

Овен — руна Тейваз

Сьогодні важлива рішучість. Виберіть чітку позицію та дійте чесно й послідовно.

Телець — руна Йера

Зусилля останніх тижнів приносять результат. Це день підсумків і стабільності.

Близнята — руна Беркана

Символ зростання й оновлення. Добрий момент для початку нового або для турботи про себе.

Рак — руна Феху

Матеріальні чи емоційні ресурси виходять на перший план. Використовуйте їх з мудрістю.

Лев — руна Вуньйо

Радість і гармонія сьогодні наповнюють ваш день. Приділіть увагу тим, хто поруч.

Діва — руна Ансуз

Нові можливості відкриються через слово чи розмову. Прислухайтесь до порад і знаків.

Терези — руна Ейваз

Внутрішня опора дає силу долати перепони. Не поспішайте — витримка принесе результат.

Скорпіон — руна Соулу

День світла й енергії. У вас є ресурс для сміливих кроків уперед.

Стрілець — руна Райдо

Подорож або рух у справах буде сприятливим. Плануйте свій шлях уважно.

Козоріг — руна Лагуз

Інтуїція підкаже, у якому напрямку рухатися. Довіртеся відчуттям.

Водолій — руна Пердро

Випадковості можуть стати знаковими. Будьте уважними до деталей.

Риби — руна Інгуз

Сьогодні можна закласти основу для нового початку. Ідеї набирають сили для розвитку.

5 вересня 2025 року руни радять шукати баланс між рішучими діями та відкритістю до нового. Це день, коли важливо прислухатися і до внутрішнього голосу, і до підказок від світу.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.