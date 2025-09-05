ТСН у соціальних мережах

Астрологія
22
2 хв

Рунічний гороскоп на 5 вересня 2025 року: Овнам — рішучі кроки, Дівам — нові можливості

5 вересня — день, коли варто діяти сміливо й водночас уважно стежити за новими шансами. Руни радять Овнам бути рішучими, а Дівам — відкритися для нових можливостей.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Давні символи рун допомагають краще зрозуміти енергії дня. Вони підказують, як гармонійно розподілити сили, куди спрямувати увагу й які теми вийдуть на перший план для кожного знаку Зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків Зодіаку

  • Овен — руна Тейваз
    Сьогодні важлива рішучість. Виберіть чітку позицію та дійте чесно й послідовно.

  • Телець — руна Йера
    Зусилля останніх тижнів приносять результат. Це день підсумків і стабільності.

  • Близнята — руна Беркана
    Символ зростання й оновлення. Добрий момент для початку нового або для турботи про себе.

  • Рак — руна Феху
    Матеріальні чи емоційні ресурси виходять на перший план. Використовуйте їх з мудрістю.

  • Лев — руна Вуньйо
    Радість і гармонія сьогодні наповнюють ваш день. Приділіть увагу тим, хто поруч.

  • Діва — руна Ансуз
    Нові можливості відкриються через слово чи розмову. Прислухайтесь до порад і знаків.

  • Терези — руна Ейваз
    Внутрішня опора дає силу долати перепони. Не поспішайте — витримка принесе результат.

  • Скорпіон — руна Соулу
    День світла й енергії. У вас є ресурс для сміливих кроків уперед.

  • Стрілець — руна Райдо
    Подорож або рух у справах буде сприятливим. Плануйте свій шлях уважно.

  • Козоріг — руна Лагуз
    Інтуїція підкаже, у якому напрямку рухатися. Довіртеся відчуттям.

  • Водолій — руна Пердро
    Випадковості можуть стати знаковими. Будьте уважними до деталей.

  • Риби — руна Інгуз
    Сьогодні можна закласти основу для нового початку. Ідеї набирають сили для розвитку.

5 вересня 2025 року руни радять шукати баланс між рішучими діями та відкритістю до нового. Це день, коли важливо прислухатися і до внутрішнього голосу, і до підказок від світу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

22
