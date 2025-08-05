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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
3 хв

Рунічний гороскоп на 6 серпня 2025 року: Раків — внутрішній рух, Стрільців — прозріння шляху

6 серпня руни вказують на необхідність обміркованого руху — фізичного, емоційного чи духовного. День підтримує тих, хто йде усвідомлено, а не поспішно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це знаки стародавнього світу, які допомагають читати тонкі імпульси внутрішніх процесів. Сьогодні вони акцентують: важливі не лише напрямок, а й ваше ставлення до руху. Довіртесь внутрішній мандрівці — навіть якщо вона не веде миттєво до результатів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня:Турісаз” — випробування, стриманість, захист
Сьогодні цінується мудрість, а не сила. Обирайте рівновагу і внутрішню стійкість.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня:Феху “— достаток, матеріальна стабільність
Проведіть ревізію ресурсів. Момент для фінансових рішень і планування – умисний і мудрий.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня:Ансуз” — комунікація, натхнення, слово
Чутливість до слів — власних чи чужих — сьогодні відкриває нові варіанти дій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня:Лагуз” — потік, інтуїція, внутрішній рух
Ваше серце знає шлях. Не втручайтеся розумом — дозвольте потоку вести.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня:Совіло” — ясність, перемога, орієнтація
Сьогодні ваш внутрішній світлоосвід світлій — зробіть крок упевнено, але з м’якістю.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня:Йера” — врожай, цикл, винагорода
Зусилля дозріли — зважте плоди. День підходить для підбиття підсумків, не поспіху.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня:Гебо” — партнерство, обмін, рівновага
Сьогодні дача підтримки і прийняття — ваш спосіб створити міць у стосунках.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня:Гагалаз” — очищення, кризова трансформація
Якщо щось руйнується, це — знак. На порожньому місці з’явиться нова можливість.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня:Райдо” — шлях, рух, внутрішня подорож
Сьогодні важливо рухатися — навіть у думках чи намірах. Ви змінюєтеся не місцями, а станами.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня:Ейваз” — стабільність, духовна витривалість
Твердо йдіть своїм шляхом. Ретельність і витримка — ваші найцінніші навички.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня:Манназ” — комунальна сила, співпраця, рефлексія
Сьогодні час конструктивного спілкування. У команді — ваша підтримка, взаєморозуміння.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Іса” — пауза, тиша, внутрішній спокій
Не поспішайте. Іноді мовчання — це ресурс, не бездіяльність.

6 серпня 2025 року — день глибокої внутрішньої подорожі. Рунічна енергія наголошує на якості вашого руху: чи це повільно і усвідомлено, чи поспішно і поверхнево. Сьогодні варто дати собі простір, довіритись інтуїції та діяти зі стійкістю й ясним наміром. Навіть без зовнішнього результату — внутрішня трансформація вже працює.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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