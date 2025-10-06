Рунічний гороскоп на 6 жовтня 2025 року: Левам — упевненість, Терезам — гармонія

Руни / © ТСН

Реклама

Руни цього дня символізують рух уперед через розуміння власних меж і ресурсів. Це день, коли варто довіритися інтуїції й не чинити опір природному ходу подій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

Овен — руна Соулу

Енергія та ясність допоможуть вам зробити крок до мети.

Телець — руна Йера

Поступові результати ваших зусиль починають проявлятися.

Близнята — руна Ансуз

Звертайте увагу на слова — сьогодні ви можете почути щось важливе.

Рак — руна Ейваз

Витримка допоможе втримати рівновагу навіть у складних ситуаціях.

Лев — руна Тейваз

Упевненість і рішучість — ваш головний ресурс цього дня.

Діва — руна Кеназ

Прозріння або натхнення допоможуть знайти вихід із заплутаної ситуації.

Терези — руна Вуньйо

День гармонії, добрих новин і внутрішнього спокою.

Скорпіон — руна Турисаз

Варто уникати різких дій. Терпіння дасть кращий результат.

Стрілець — руна Райдо

Зміни на горизонті. Нові можливості відкриються у русі.

Козоріг — руна Інгуз

День сприятливий для початку нового етапу або завершення старих справ.

Водолій — руна Гебо

Співпраця та підтримка інших допоможуть вам досягти успіху.

Риби — руна Лагуз

Довіртесь потоку подій. Інтуїція сьогодні особливо сильна.

6 жовтня 2025 року руни радять зберігати внутрішню рівновагу, не поспішати з діями й довіряти своєму відчуттю правильного моменту. Це день, коли гармонія приносить силу.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.