Дата публікації
Категорія
Астрологія
Рунічний гороскоп на 6 жовтня 2025 року: Левам — упевненість, Терезам — гармонія

6 жовтня стане днем внутрішнього балансу й самопізнання. Леви відчують упевненість і стабільність, а Терези знайдуть гармонію у справах і стосунках.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни цього дня символізують рух уперед через розуміння власних меж і ресурсів. Це день, коли варто довіритися інтуїції й не чинити опір природному ходу подій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками Зодіаку

  • Овен — руна Соулу
    Енергія та ясність допоможуть вам зробити крок до мети.

  • Телець — руна Йера
    Поступові результати ваших зусиль починають проявлятися.

  • Близнята — руна Ансуз
    Звертайте увагу на слова — сьогодні ви можете почути щось важливе.

  • Рак — руна Ейваз
    Витримка допоможе втримати рівновагу навіть у складних ситуаціях.

  • Лев — руна Тейваз
    Упевненість і рішучість — ваш головний ресурс цього дня.

  • Діва — руна Кеназ
    Прозріння або натхнення допоможуть знайти вихід із заплутаної ситуації.

  • Терези — руна Вуньйо
    День гармонії, добрих новин і внутрішнього спокою.

  • Скорпіон — руна Турисаз
    Варто уникати різких дій. Терпіння дасть кращий результат.

  • Стрілець — руна Райдо
    Зміни на горизонті. Нові можливості відкриються у русі.

  • Козоріг — руна Інгуз
    День сприятливий для початку нового етапу або завершення старих справ.

  • Водолій — руна Гебо
    Співпраця та підтримка інших допоможуть вам досягти успіху.

  • Риби — руна Лагуз
    Довіртесь потоку подій. Інтуїція сьогодні особливо сильна.

6 жовтня 2025 року руни радять зберігати внутрішню рівновагу, не поспішати з діями й довіряти своєму відчуттю правильного моменту. Це день, коли гармонія приносить силу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

