Рунічний гороскоп на 6 жовтня 2025 року: Левам — упевненість, Терезам — гармонія
6 жовтня стане днем внутрішнього балансу й самопізнання. Леви відчують упевненість і стабільність, а Терези знайдуть гармонію у справах і стосунках.
Руни цього дня символізують рух уперед через розуміння власних меж і ресурсів. Це день, коли варто довіритися інтуїції й не чинити опір природному ходу подій.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками Зодіаку
Овен — руна Соулу
Енергія та ясність допоможуть вам зробити крок до мети.
Телець — руна Йера
Поступові результати ваших зусиль починають проявлятися.
Близнята — руна Ансуз
Звертайте увагу на слова — сьогодні ви можете почути щось важливе.
Рак — руна Ейваз
Витримка допоможе втримати рівновагу навіть у складних ситуаціях.
Лев — руна Тейваз
Упевненість і рішучість — ваш головний ресурс цього дня.
Діва — руна Кеназ
Прозріння або натхнення допоможуть знайти вихід із заплутаної ситуації.
Терези — руна Вуньйо
День гармонії, добрих новин і внутрішнього спокою.
Скорпіон — руна Турисаз
Варто уникати різких дій. Терпіння дасть кращий результат.
Стрілець — руна Райдо
Зміни на горизонті. Нові можливості відкриються у русі.
Козоріг — руна Інгуз
День сприятливий для початку нового етапу або завершення старих справ.
Водолій — руна Гебо
Співпраця та підтримка інших допоможуть вам досягти успіху.
Риби — руна Лагуз
Довіртесь потоку подій. Інтуїція сьогодні особливо сильна.
6 жовтня 2025 року руни радять зберігати внутрішню рівновагу, не поспішати з діями й довіряти своєму відчуттю правильного моменту. Це день, коли гармонія приносить силу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
