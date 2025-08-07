- Дата публікації
Рунічний гороскоп на 7 серпня 2025 року: Ракам — внутрішній рух, Стрільцям — прозріння шляху
Сьогодні руни відкривають внутрішні ресурси та направляють вас до істини. 7 серпня — день, коли інтуїція і доречні кроки залишать слід у добу.
Руни — це давні символи енергії і мудрості, які допомагають зрозуміти, куди спрямувати свою силу. 7 серпня вони наголошують на важливості прислухатися до внутрішнього руху, діяти з рішучістю і відкритістю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз по знаках Зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Руна дня: “Уруз” — сила, самовідновлення, витривалість
Сьогодні ви відчуєте прилив внутрішньої сили — використайте її мудро, не розтратить.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Руна дня: “Гебо”— рівновага, обмін, партнерство
День вдалий для взаємного обміну — даруйте підтримку і приймайте від світу відповідь.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Руна дня: “Манназ” — спільність, людське відображення, внутрішній діалог
Діалог із собою або іншими сьогодні набуває ключового значення. Слухайте — і будете почуті.
Рак (22 червня – 22 липня)
Руна дня: “Перто” — таємниця, інтуїція, шанс
Внутрішній рух — до інтуїції чи прозріння — важливіший за логіку. Довіртесь тому, що відчуваєте.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна дня: “Кеназ” — світло, творчість, новий підхід
Творчий спалах — можливість подивитись по-новому. Відважтеся пробудити цю іскру.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна дня: “Гагалаз” — очищення, руйнування, оновлення
Відпустіть те, що не служить зараз — не для втрати, а щоб дати простір новому.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна дня: “Соулу” — внутрішнє світло, успіх, ясність
Внутрішня ясність відкриває шлях. Дійте від щирості — і результата не доведеться чекати.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна дня: “Інгваз” — потенціал, внутрішня енергія, дозрівання
Ваш внутрішній потенціал готовий до прориву — дозвольте йому прорости в дію.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руна дня: “Дагаз” — прозріння, новий погляд, світанок
Сьогодні — світанок у вашому сприйнятті. УКРАЙТЕ момент, щоб побачити новий шлях.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Руна дня: “Ейваз” — рух, трансформація, гнучкість
Шлях трансформації відкривається через гнучкість. Не зупиняйтеся в русі — він веде вас вперед.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна дня: “Лагуз” — потік, інтуїція, емоційна глибина
Течія дня веде вас. Довіртеся інтуїції, навіть коли вона здається незрозумілою.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна дня: “Тейваз” — воля, цілеспрямованість, мужність
Ваша рішучість сьогодні — головна зброя. Йдіть упевнено, навіть якщо шлях невідомий.
7 серпня — день внутрішнього руху, коли руни закликають вас слухати себе, реагувати з ясністю і діяти з мужністю. Це час, коли світло інтуїції веде до справжніх рішень. Прислухайтеся — і дійте на повну.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
