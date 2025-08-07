ТСН у соціальних мережах

Рунічний гороскоп на 7 серпня 2025 року: Ракам — внутрішній рух, Стрільцям — прозріння шляху

Сьогодні руни відкривають внутрішні ресурси та направляють вас до істини. 7 серпня — день, коли інтуїція і доречні кроки залишать слід у добу.

Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це давні символи енергії і мудрості, які допомагають зрозуміти, куди спрямувати свою силу. 7 серпня вони наголошують на важливості прислухатися до внутрішнього руху, діяти з рішучістю і відкритістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз по знаках Зодіаку

  • Овен (21 березня – 20 квітня)
    Руна дня:Уруз” — сила, самовідновлення, витривалість
    Сьогодні ви відчуєте прилив внутрішньої сили — використайте її мудро, не розтратить.

  • Телець (21 квітня – 20 травня)
    Руна дня:Гебо”— рівновага, обмін, партнерство
    День вдалий для взаємного обміну — даруйте підтримку і приймайте від світу відповідь.

  • Близнята (21 травня – 21 червня)
    Руна дня:Манназ” — спільність, людське відображення, внутрішній діалог
    Діалог із собою або іншими сьогодні набуває ключового значення. Слухайте — і будете почуті.

  • Рак (22 червня – 22 липня)
    Руна дня:Перто” — таємниця, інтуїція, шанс
    Внутрішній рух — до інтуїції чи прозріння — важливіший за логіку. Довіртесь тому, що відчуваєте.

  • Лев (23 липня – 22 серпня)
    Руна дня:Кеназ” — світло, творчість, новий підхід
    Творчий спалах — можливість подивитись по-новому. Відважтеся пробудити цю іскру.

  • Діва (23 серпня – 22 вересня)
    Руна дня:Гагалаз” — очищення, руйнування, оновлення
    Відпустіть те, що не служить зараз — не для втрати, а щоб дати простір новому.

  • Терези (23 вересня – 22 жовтня)
    Руна дня:Соулу” — внутрішнє світло, успіх, ясність
    Внутрішня ясність відкриває шлях. Дійте від щирості — і результата не доведеться чекати.

  • Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
    Руна дня:Інгваз” — потенціал, внутрішня енергія, дозрівання
    Ваш внутрішній потенціал готовий до прориву — дозвольте йому прорости в дію.

  • Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
    Руна дня:Дагаз” — прозріння, новий погляд, світанок
    Сьогодні — світанок у вашому сприйнятті. УКРАЙТЕ момент, щоб побачити новий шлях.

  • Козоріг (22 грудня – 19 січня)
    Руна дня:Ейваз” — рух, трансформація, гнучкість
    Шлях трансформації відкривається через гнучкість. Не зупиняйтеся в русі — він веде вас вперед.

  • Водолій (20 січня – 18 лютого)
    Руна дня:Лагуз” — потік, інтуїція, емоційна глибина
    Течія дня веде вас. Довіртеся інтуїції, навіть коли вона здається незрозумілою.

  • Риби (19 лютого – 20 березня)
    Руна дня:Тейваз” — воля, цілеспрямованість, мужність
    Ваша рішучість сьогодні — головна зброя. Йдіть упевнено, навіть якщо шлях невідомий.

7 серпня — день внутрішнього руху, коли руни закликають вас слухати себе, реагувати з ясністю і діяти з мужністю. Це час, коли світло інтуїції веде до справжніх рішень. Прислухайтеся — і дійте на повну.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

