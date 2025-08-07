Рунічний гороскоп на 7 серпня 2025 року: Ракам — внутрішній рух, Стрільцям — прозріння шляху

Руни / © ТСН

Реклама

Руни — це давні символи енергії і мудрості, які допомагають зрозуміти, куди спрямувати свою силу. 7 серпня вони наголошують на важливості прислухатися до внутрішнього руху, діяти з рішучістю і відкритістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз по знаках Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня: “Уруз” — сила, самовідновлення, витривалість

Сьогодні ви відчуєте прилив внутрішньої сили — використайте її мудро, не розтратить.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня: “Гебо”— рівновага, обмін, партнерство

День вдалий для взаємного обміну — даруйте підтримку і приймайте від світу відповідь.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня: “Манназ” — спільність, людське відображення, внутрішній діалог

Діалог із собою або іншими сьогодні набуває ключового значення. Слухайте — і будете почуті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня: “Перто” — таємниця, інтуїція, шанс

Внутрішній рух — до інтуїції чи прозріння — важливіший за логіку. Довіртесь тому, що відчуваєте.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: “Кеназ” — світло, творчість, новий підхід

Творчий спалах — можливість подивитись по-новому. Відважтеся пробудити цю іскру.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: “Гагалаз” — очищення, руйнування, оновлення

Відпустіть те, що не служить зараз — не для втрати, а щоб дати простір новому.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: “Соулу” — внутрішнє світло, успіх, ясність

Внутрішня ясність відкриває шлях. Дійте від щирості — і результата не доведеться чекати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: “Інгваз” — потенціал, внутрішня енергія, дозрівання

Ваш внутрішній потенціал готовий до прориву — дозвольте йому прорости в дію.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: “Дагаз” — прозріння, новий погляд, світанок

Сьогодні — світанок у вашому сприйнятті. УКРАЙТЕ момент, щоб побачити новий шлях.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: “Ейваз” — рух, трансформація, гнучкість

Шлях трансформації відкривається через гнучкість. Не зупиняйтеся в русі — він веде вас вперед.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: “Лагуз” — потік, інтуїція, емоційна глибина

Течія дня веде вас. Довіртеся інтуїції, навіть коли вона здається незрозумілою.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: “Тейваз” — воля, цілеспрямованість, мужність

Ваша рішучість сьогодні — головна зброя. Йдіть упевнено, навіть якщо шлях невідомий.

7 серпня — день внутрішнього руху, коли руни закликають вас слухати себе, реагувати з ясністю і діяти з мужністю. Це час, коли світло інтуїції веде до справжніх рішень. Прислухайтеся — і дійте на повну.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.